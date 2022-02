Realme 9i, 9 Pro e 9 Pro+ ufficiali: le fotocamera dei top di gamma a meno di 400 euro

Dopo una serie 8 piuttosto fortunata, Realme continua il suo slancio con una nuova serie chiamata Realme 9. Il marchio abbandona il modello base per offrire tre nuovi modelli: Realme 9i, Realme 9 Pro e una piccola novità chiamata Realme 9 Pro+.

Nel dettaglio, solo il Realme 9 Pro+ offrirà un display Oled questa volta, con refresh rate da 90 Hz su un 6,4 pollici. Tuttavia, uno dei punti salienti della gamma con Realme 8 e 8 Pro era l’utilizzo di pannelli Oled a un prezzo basso, i nuovi modelli scelgono un pannello LCD, offrendo però un refresh rate di 120 Hz sul Realme 9 Pro.

Realme 9 Pro+: scheda tenica

È su altri fronti che Realme 9 Pro+ cercherà di distinguersi, in particolare quello della fotografia. Il brand pone molta attenzione a questa caratteristica, in particolare grazie al suo sensore principale, un Sony IMX 766 da 50 Megapixel (f/1.8, 24 mm) che troviamo su molti altri top di gamma più costosi. Questo sarà supportato da un sistema di stabilizzazione ottica e software. Al suo fianco troveremo un ultragrandangolare (f/2.2, 15 mm) e un obiettivo macro (f/2.4, 22 mm) la cui definizione è sconosciuta.

Oltre ai miglioramenti hardware, Realme afferma di aver fatto molti progressi nell’ottimizzazione del software. Il 9 Pro+, ad esempio, incorpora la terza generazione del motore di riduzione del rumore AI. Ciò dovrebbe ridurre il rumore negli scatti notturni e consentire ai colori di risaltare meglio. Di giorno sono presenti alcuni miglioramenti, come diverse modalità di esposizione lunga, filtri “90’s pop” per attrarre un pubblico più giovane e la possibilità di ingrandire l’immagine mantenendo un livello di qualità adeguato, secondo Realme.

Il tocco in più

Un altro piccolo tocco di originalità che sicuramente non passerà inosservato: il Realme 9 Pro+ sarà un telefono camaleontico perché potrà passare dal blu all’oro se illuminato dal sole. Il retro è in vetro, ma non ha la protezione Gorilla Glass. Da segnalare anche l’assenza di certificazione IP per l’impermeabilità. Rimanendo sul design, questo è il Realme più sottile mai proposto: ha uno spessore di 7,99 m contro gli 8,1 del Realme 8 e gli 8,7 del Realme 7.

Per il resto, la scheda tecnica risulta di alto livello grazie alla presenza di un SoC MediaTek Dimensity 920 5G, aiutato da una batteria da 4500 mAh con ricarica da 60W, 8 GB di RAM, a cui si aggiungono 5 GB di Ram virtuale, supporto Dual SIM e da Android 12 (Realme UI 3.0).

Lo smartphone beneficerà di due anni di importanti aggiornamenti, che dovrebbero portarlo ad Android 14. Ultimo punto interessante: il Realme 9 Pro+ integra il jack da 3,5 mm mentre il sensore di impronte digitali si trova sotto lo schermo e può misurare la frequenza cardiaca.

Realme 9 Pro+: la nostra recensione

Realme 9 Pro e 9i

Realme 9 Pro offrirà uno schermo più luminoso rispetto al modello Pro+, con una frequenza di aggiornamento da 120 Hz ma non sarà Oled, bensì un pannello LCD. Il 9 Pro sostituisce lo Snapdragon 720G dell’8 Pro con un Soc Snapdragon 695G 5G realizzato a 6 nm che dovrebbe essere il 15% più veloce sulla parte CPU e il 30% più vivace sulla GPU. Con il suo modem X51 dovrebbe essere in grado di raggiungere 2,3 Gb/s in download, ovvero circa 287,5 MB/s, offre anche 5 GB di Ram virtuale aggiuntiva, integra le diverse modalità foto, oltre a Realme UI 3.0.

Realme 9 Pro incorpora un sensore da 64 Megapixel dalla qualità inferiore mentre la batteria tocca i 5000 mAh ma si ricarica a 33W.

Di Realme 9i sappiamo solo che sarà dotato di uno Snapdragon 680, un sensore principale da 50 Megapixel, una batteria da 5000 mAh e una ricarica da 33W. Dato il suo prezzo, andrà a rimpiazzare il precedente Realme 8 nel catalogo del produttore.

Prezzi e uscita

Realme 9 Pro+ è disponibile da oggi al prezzo promozionale di 349€ nella versione da 6/128 GB mentre Realme 9 Pro è proposto al prezzo promozionale di 279€ nella versione 6/128 GB.

Per ulteriori informazioni: www.realme.com/it