Windows 11: disponibile il primo importante aggiornamento

Il lancio di Windows 11 lo scorso ottobre è stato un piccolo successo ma molti utenti hanno subito fatto i conti con alcuni punti deboli del nuovo sistema operativo di Redmond.

Alcune funzionalità rimosse come l’assenza di un orologio sul secondo schermo ha rappresentato per molti un handicap nelle sessioni di lavoro più impegnative. Un primo aggiornamento corregge questi problemi e aggiunge nuove funzionalità. Microsoft ha annunciato il rilascio del suo nuovo aggiornamento proprio oggi.

Le novità dell’aggiornamento

La principale novità di questo update purtroppo non è disponibile in Italia. Questa riguarda l’App Store di Amazon disponibile nel Microsoft Store per scaricare e installare le applicazioni Android. Impossibile accedere alle due app richieste: Amazon App Store e Windows Subsystem per Android. Microsoft specifica che queste nuove funzionalità sono riservate, inizialmente, agli Stati Uniti ma arriveranno presto anche in Europa.

Fortunatamente, ci sono altre interessanti novità, soprattutto nella barra delle applicazioni. Oltre a riportare l’orologio su altri monitor collegati, l’aggiornamento aggiunge un widget meteo alla barra delle applicazioni che sostituisce l’icona di accesso al widget. Un semplice passaggio del mouse sul widget meteo fa apparire il riquadro dei widget.

Durante una chiamata audio o video, in particolare per il telelavoro, Windows 11 ora offre un’icona del microfono nella barra delle applicazioni per assicurarci di disattivare l’audio del PC, anche se la finestra di chiamata non è attiva.

L’aggiornamento di Windows 11 aggiunge anche due nuove app native. La prima è il ​​blocco note, applicazione storica del sistema che riceve una revisione della propria interfaccia per attenersi ai codici di progettazione di Windows 11. La grande novità, è soprattutto il lettore multimediale che sostituisce Groove Music. Questo prevede le funzioni di gestione playlist, riproduzione di file audio o video e riconoscimento di file in una cartella.

Inizio del rilascio

L’aggiornamento è ora disponibile per tutti tramite il download da Windows Update. L’installazione dell’aggiornamento cambia il numero di build in 22000.527.