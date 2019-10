Apple ha rilasciato MacOS Catalina 10.15: tutte le novità

Apple ha ufficialmente rilasciato oggi la versione finale dell’attesissimo sistema operativo macOS Catalina 10.15 per computer Mac.

Presentato ufficialmente all’inizio di questa estate durante l’evento WWDC (Worldwide Developer Conference), macOS Catalina 10.15 viene fornito come aggiornamento della serie di sistemi operativi macOS Mojave 10.14, che ha introdotto una nuova modalità scura e molti altri miglioramenti per rendere l’esperienza Mac migliore, più veloce e più produttiva.

MacOS Catalina 10.15 raddoppia le nuove funzionalità di macOS Mojave introducendo diverse nuove app e tecnologie per allineare il tuo Mac con altri dispositivi, come l’iPad, permettendoti di estendere lo spazio di lavoro e la creatività. Presenta anche app nuove e rinnovate, oltre a molti altri miglioramenti per il Mac computing di prossima generazione.

Tutte le novità di Catalina 10.15:

Il più grande cambiamento nella versione di macOS Catalina 10.15 è che iTunes è ora diviso in tre nuove app, musica, podcast e TV. La buona notizia è che le app di musica e podcast prendono in prestito il design di iTunes, quindi sarà abbastanza familiare usarle e ogni brano, podcast o film che hai avuto nella tua libreria di iTunes è ancora accessibile in ciascuna di queste app.

Un’altra nuova entusiasmante funzionalità di macOS Catalina 10.15 è la possibilità di eseguire le tue app iPad preferite sul tuo Mac. Tra le popolari app per iPad che sono già disponibili per essere eseguite sul tuo Mac con macOS Catalina, possiamo citare Asphalt 9: Legends, il gioco di corse automobilistiche di Gameloft, Twitter, DC Universe, American Airlines, Post-it, Morpholio, TripIt, Jira, Crew, Fender e altri.

“Funzionano in modo nativo accanto alle tue app Mac esistenti in modo da poter trascinare e rilasciare i contenuti tra di loro. Sfruttano appieno lo schermo più grande e l’architettura potente del tuo Mac. E poiché sono costruiti dalle loro versioni di iOS, offrono un’esperienza senza soluzione di continuità in tutti i tuoi dispositivi “, ha detto Apple













Altre app per iPad verranno portate su macOS nelle prossime settimane e mesi attraverso il progetto Mac Catalyst. È tutto basato sulle app in macOS Catalina, quindi le foto hanno un nuovo aspetto coinvolgente e dinamico simile a quello disponibile su iOS / iPadOS 13, le note sono ora più facili da trovare e condividere, la navigazione con Safari è più veloce e più sicura e c’è tutto nuovo Promemoria e trova le mie app.

Inoltre, l’app Screen Time di iOS e iPadOS fa il suo debutto anche sul Mac per darti un’idea di come trascorri il tuo tempo al computer. Ma non è tutto, poiché macOS Catalina 10.15 consente di utilizzare l’iPad come display secondario per il tuo Mac, la sicurezza avanzata protegge macOS dalle manomissioni eseguendo il proprio volume di sola lettura e l’accessibilità migliorata.

Come installare Catalina 10.15

Prima di provare a installare macOS Catalina 10.15, è necessario verificare se il computer Mac è supportato. Secondo il sito Web ufficiale, macOS Catalina 10.15 è supportato solo su MacBook Air 2012 e versioni successive, MacBook Pro 2012 e versioni successive, Mac mini 2012 e successive, iMac 2012 e versioni successive, Mac Pro 2013 e successive, iMac Pro e 12- MacBook da pollici.

Se possiedi uno dei computer Mac menzionati sopra, puoi installare macOS Catalina 10.15 in questo momento aprendo l’app App Store e quindi cercando macOS Catalina. Fai clic sul pulsante “Ottieni”, quindi fai clic su “Download” quando ti viene richiesto di scaricare il programma di installazione di macOS Catalina 10.15 sul tuo Mac.

Il download pesa circa 8GB e richiederà parecchio tempo poiché ha una dimensione di circa 8 GB. Una volta scaricato il nuovo programma di installazione di macOS Catalina, segui le istruzioni per completare l’installazione. Ci vorrà circa 1 ora.

Buon download!