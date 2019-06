IOS 13: novità anche per l’hotspot

IOS 13 è un aggiornamento software importante per tutti gli iPhone e l’elenco delle funzionalità in arrivo con questa versione è impressionante. Alcuni dei miglioramenti a cui Apple sta lavorando su iOS 13 riguardano proprio il supporto Wi-Fi e la funzionalità hotspot.

Apple afferma che offrirà il supporto completo per WPA3, ovvero lo standard di rete wireless più recente e sicuro sviluppato da Wi-Fi Alliance. Inoltre, sarà introdotta una nuova opzione che permetterà agli iPhone di tenere d’occhio le reti Wi-Fi che li circondano e determinare quali vengono utilizzate. Si riceverà una notifica se è disponibile una rete, e questo dovrebbe contribuire a garantire una connessione senza interruzioni in movimento.

Hotspot: le novità

Apple ha in mente diverse idee per migliorare l’esperienza della funzione hotspot. Una di queste è chiamata hotspot personale automatico: i dispositivi vicini potranno connettersi automaticamente a un hotspot impostato su un iPhone quando non sono disponibili altre connessioni Internet. La stessa cosa per i dispositivi di famiglia, in quanto possono anche cercare un iPhone vicino e connettersi al proprio hotspot se la connessione Internet viene persa.

Hotspot personale persistente

“Rimani connesso al tuo hotspot personale iPhone vicino anche quando il tuo dispositivo dorme, così puoi ricevere messaggi in arrivo e notifiche push”. Questo il riassunto di Apple.

Uscita

A settembre di quest’anno iOS 13 sarà disponibile per tutti gli iPhone supportati.