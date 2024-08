Apple: il progetto pieghevole spostato di nuovo in avanti

Gli smartphone pieghevoli hanno avuto un forte impatto sul mercato negli ultimi cinque anni e alcuni produttori stanno persino sperimentando nuovi fattori di forma: Huawei, ad esempio, sta sperimentando un tri-fold, ossia un telefono con lo schermo con doppia piega, un dispositivo visto di recente nella mani di Richard Hu, ex CEO dell’azienda Richard Yu, attualmente presidente del consiglio di amministrazione di Huawei Consumer BG. Altre aziende, invece, guardano a display ancora più grandi come i laptop, mentre – infine – ci sono i brand che sono ancora alla finestra, come Apple.

Non mancano voci che affermano che Cupertino starebbe sviluppando almeno due dispositivi pieghevoli, tra cui un ibrido iPad/MacBook. Oggi, l’analista Ming-Chi Kuo, esperto conoscitore delle faccende di Apple, ha affermato che il pieghevole Apple di cui si vocifera sarebbe stato nuovamente ritardato.



Secondo Kuo, Apple ha posticipato il programma di assemblaggio del suo primo pieghevole, portandolo da inizio 2026 a fine 2027 o addirittura al 2028. Il dispositivo in questione dovrebbe essere un MacBook pieghevole e non un iPad come precedentemente ipotizzato, con Apple che avrebbe pensato a uno schermo da 18,8 pollici.



Il motivo del ritardo sarebbero le cosiddette “sfide tecniche” incontrate sul display e sui componenti meccanici. Tradotto significa che le soluzioni messe a punto per la cerniera del dispositivo e per lo schermo non convincono e non sarebbero all’altezza del nome della casa.

Apple avrebbe inoltre annullato i suoi piani per realizzare un dispositivo ancora più grande, da 20-25 pollici. LG dovrebbe essere il fornitore unico per i pannelli pieghevoli, con stime iniziali che indicano un costo di 600-650 dollari per il pannello e di 200-250 dollari per la cerniera. I prezzi dei componenti così elevati potrebbero fare aumentare il prezzo finale del dispositivo posizionandolo in un range che potrebbe raggiungere anche i 3.500 dollari.