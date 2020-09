Apple One: l’app Android di Apple Music conferma il nuovo abbonamento

Ad agosto, il sito di Bloomberg ha annunciato lo sviluppo negli uffici di Apple di una nuova offerta di abbonamento Apple One che riunirebbe tutti i diversi servizi del marchio, proprio come fa Amazon Prime.

Stando a quanto riferito dai ragazzi 9To5Google che sono riusciti ad analizzare la nuova versione di Apple Music su Android, sono trapelate diverse stringhe di caratteri che citano il servizio Apple One.

Il nome nel codice di Apple One è Aristotele e il suo obbiettivo sarà quello di riunire diversi abbonamenti in uno solo. Una delle stringhe menziona in particolare “il tuo abbonamento a Apple Music sarà incluso in Apple One da% s. Non ti saranno addebitati i due abbonamenti”. Questo dimostra che sarà possibile passare da un abbonamento all’altro.

L’applicazione indica anche che per gestire l’abbonamento ad Apple One bisogna passare attraverso “un iPhone, un iPad, una Apple TV o un Mac”. Ciò fa pensare che non sarà possibile farlo dall’applicazione su Android, o peggio, da un semplice sito web come tutti gli altri abbonamenti di questo tipo.

Trattandosi semplicemente dell’applicazione Apple Music, che sarà solo una branca del servizio, nessun’altra informazione consente di saperne di più sull’abbonamento Apple One e in particolare sul suo prezzo. Probabilmente, sarà un abbonamento fisso come Amazon Prime, che dà diritto alla maggior parte dei servizi di Apple: Musica, Notizie, TV+ e persino Arcade.

Apple One potrebbe essere svelato tra pochi giorni, il 15 settembre, durante l’Apple Event.