IPhone 12: Apple annuncia il keynote per il 15 Settembre

In linea con la sua tradizione, Apple organizzerà un keynote e, come per il WWDC e gli altri eventi dallo scorso marzo in pubblico o riservati alla stampa, tutto si svolgerà online. Lo ha annunciato oggi l’azienda californiana pubblicando online la pagina dell’evento sul proprio sito .

L’evento è programmato per martedì 15 settembre alle 19:00 italiane e sarà trasmesso dall’Apple Park a Cupertino.

Ora resta da svelare il mistero se l’iPhone 12 sarà disponibile subito dopo l’annuncio. Nikkei ha rivelato che gli smartphone non entreranno in produzione di massa fino a fine settembre costringendo Apple ad un lancio con meno clamore di quanto sperato. A conti fatti, i nuovi top di gamma difficilmente potranno essere disponibili per l’acquisto nella prima parte di ottobre.