Xbox Series S ufficiale: prezzo, data di uscita e design

Le console di nuova generazione, che si tratti di Xbox Series X, Xbox Series S o PlayStation 5, sono previste per la fine dell’anno. Tuttavia, solo oggi dopo un leak di Windows Central è finalmente arrivata la conferma di Microsoft dell’esistenza di una versione più economica chiamata Xbox Series S. Scopriamola insieme!

Xbox Series S: design e caratteristiche

Sarà una console meno potente di Xbox Series X, con un processore grafico dalla potenza di soli 4 TFlops contro i 12 della sorella maggiore oltre ad avvicinarsi ad un design più vicino all’attuale Xbox One S. Ma l’aspetto più importante è che non offrirà un lettore Blu-ray per favorire l’acquisto dei giochi in formato digitali.

È ora di renderlo ufficiale 💍



Xbox Series S | Prestazioni next gen nella più piccola 🤏Xbox di sempre a 299 €.



Non vediamo l'ora di raccontarvi di più! A molto presto, è una promessa. https://t.co/Nnsx1yvQ5J — XboxItalia (@XboxItalia) September 8, 2020

Ciò che rende Xbox Series S una console di nuova generazione è da ricercare nel resto delle sue caratteristiche: incorpora lo stesso processore AMD Zen 2 di Xbox Series X e offre le stesse funzioni della sorella maggiore come il ray tracing o l’SSD con Xbox Velocity Architecture.

Xbox Series S è stata progettata per funzionare con display Full-HD 1440p dove PS5 e Xbox Series X scommettono sul 4K nativo.

Nel video possiamo vedere che la struttura è la metà delle dimensioni di Xbox Series X. Le sue dimensioni dovrebbero essere di circa: 30 x 15 x 7 cm.

no point holding this back now I guess pic.twitter.com/SgOAjm3BuP — WalkingCat (@_h0x0d_) September 8, 2020

Per capire davvero l’importanza di Xbox Series S è essenziale conoscere il suo prezzo: Xbox Series S e Xbox Series X verranno rilasciate negli Stati Uniti il ​​10 novembre. La data dovrebbe essere la stessa per l’Italia ma secondo Windows Central, il prezzo di Xbox Series X sarà di 499 euro mentre Xbox Series S sarà molto più economica e ufficialmente disponibile a soli 299 euro.

Come promemoria, Sony ha anche due modelli di console nei suoi piani. A nostro avviso, anche la PlayStation 5 dovrebbe essere commercializzata a 499 euro mentre PlayStation 5 Digital Edition dovrebbe presentarsi con un prezzo di 399 euro.

Xbox Series S: scheda tecnica completa