È iniziato ieri e proseguirà per tutta la giornata di oggi: The Next, l’evento durante il quale SBS presenta le nuove collezioni, i servizi dedicati al format distributivo e lo sviluppo di alcuni progetti derivanti da partnership strategiche. L’azienda novarese, vista la situazione internazionale, ha scelto come location il nuovissimo SBS Cafè di Paruzzaro, primo punto vendita ideato per unire ristorazione e retail; un luogo particolare, inaugurato lo scorso dicembre come nuovo format espositivo, caratterizzato da ampi spazi che permettono lo svolgimento della kermesse estiva in tutta sicurezza.

La protezione: WeeCare

Il tema protezione, molto caro all’azienda, si è evoluto diventando di ispirazione per rendere questa esperienza ancora più coinvolgente: tutti i partecipanti all’evento saranno minvitati a scaricare sul proprio smartphone WeeCare, l’app sviluppata internamente dal dipartimento R&D per mantenere il distanziamento sociale.

SBS: Bio Shield agli ioni d’argento

The Next è, infatti, l’occasione per presentare al mercato dell’elettronica del consumo Bio Shield,una collezione di accessori realizzata in partnership con Addmaster L.t.d., azienda inglese leader europeo nelle tecnologie antibatteriche. Questa nuova linea di accessori per smartphone sfrutta BioMaster, una tecnologia antimicrobica incorporata in fase di produzione in grado di ridurre, prevenire e inibire i fino al 99,9% la crescita di batteri sulle superfici trattate. BioMaster, tecnologia agli ioni d’argento, è estremamente sicura per l’ambiente e per l’uomo: aiuta a mantenere le superfici igienizzate e riduce il rischio di contaminazione.

Attenzione per l’ambiente

Durante la kermesse, verrà dato ampio spazio a Oceano – Keep the Ocean Plastic Free – la collezione di accessori per smartphone e tablet caratterizzata dall’utilizzo di materiali ecosostenibili e pack in carta riciclata. I packaging degli accessori della linea Oceano, oltre ad essere in possesso della certificazione FSC, sono realizzati interamente con carta riciclata e inchiostro eco-friendly composto da materiali non dannosi per l’ambiente. Oceano è un progetto concreto e di valore che rispetta i canoni produttivi sostenibili e impegna attivamente l’azienda nella protezione della pulizia dei mari. Il progetto, infatti, è avvalorato da un’importante partnership con Marevivo, l’Onlus dedita alla conservazione della biodiversità e lo sviluppo sostenibile, con oltre 35 anni di esperienza nella protezione del mare e delle sue risorse. L’attività di co-branding si focalizza sulla natura dei prodotti e la comunicazione tramite il pack, ma SBS contribuirà alla causa di Marevivo devolvendo una percentuale di fatturato sviluppato dalla linea Oceano, distribuita su scala internazionale.

E non solo…

L’interesse di SBS per le tematiche ambientali si traduce anche in Eco Line, una linea “Re-Case”composta da una gamma di prodotti con packaging 100% plastic free. Nell’area dedicata alla presentazione di questa gamma, i visitatori potranno toccare con mano i ventotto accessori – auricolari, power bank, car charger, travel charger, cavi di ricarica, supporti auto,cover e utilità – attualmente disponibili.

Nei prossimi giorni sveleremo l’intera gamma, compresi i servizi B2B dedicati alle aziende.