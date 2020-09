MatePad T 10 e T 10s, due nuovi tablet da Huawei con prezzi da 159,90 euro

Il produttore cinese amplia la propria gamma di tablet con due nuovi modelli: Huawei MatePad T 10 e Huawei MatePad T 10s, che si propongono sul mercato in diverse configurazioni con prezzi di ingresso accessibili, a partire da 159 euro. Inoltre, fino all’1 ottobre chi acquiterà T 10s avrà in omaggio un Huawei router AX3, del valore commerciale di 99 euro, oltre che 15 GB su Huawei Cloud per tre mesi, un mese di Huawei Music e tre voucher per Huawei Video. Ma entriamo subito nel dettaglio dei nuovi modelli, che adottano Android 10 open source e EMUI 10.1.

Huawei MatePad T 10

Dotato di display da 9,7 pollici (1.280×800 pixel), MatePad T 10 monta un processore octa-core e un’ampia batteria in un corpo sottile ed ergonomico dal peso di 450 grammi. Due grandi altoparlanti laterali offrono inoltre un sistema audio di alta qualità e sono migliorati dal software Huawei Histen 6.1 che aggiunge il supporto del suono surround 3D a 9.1 canali, Bass Booster e ulteriori opzioni di configurazione per personalizzare l’esperienza.

Spinto dal chipset Kirin 710A che include un processore octa-core, MatePad T 10 è animato dall’interfaccia utente EMUI 10.1 che promette di offrire un’esperienza utente intuitiva grazie anche a una serie di funzioni intelligenti integrate che conferiscono al tablet una versatilità maggiore.

Tra queste: App Multiplier, che permette di sfruttare a pieno l’orientamento orizzontale dividendo lo schermo in due per una visualizzazione intelligente per singola applicazione; MeeTime per videochiamate di alta qualità e un nuovo Dark Mode per offrire agli utenti un’esperienza d’uso più confortevole al buio.

Huawei MatePad T 10s

Ancora più leggero e portatile, dispone di un display da 10,1 pollici Full HD con tecnologia ClariVu Enhancement che migliora la riproduzione dei colori e la nitidezza. Anche in questo modello è presente un sistema audio a doppio altoparlante per un’esperienza sonora coinvolgente. Sul fronte del design, MatePad T 10s sfoggia un corpo sottile e leggero con finitura metallica e comodo alla presa. I bordi rinforzati preservano il dispositivo da cadute e urti dovuti a piccoli impatti.

Dotato di un display IPS Full HD (1.920×1.200 pixel) da 10,1 pollici, per una densità di 224ppi, anche in questo caso è dotato di tecnologia ClariVu Display Enhancement e dell’algoritmo proprietario Super Resolution che scala i contenuti a bassa risoluzione per una miglior esperienza di visione. Sul fronte audio, da sottolineare la presenza di due Harman Kardon-tunned dual-huge speaker a doppia tonalità ai lati del tablet, progettati per ottenere un volume più elevato con una bassa distorsione. Anche qui Histen 6.1 grazie al supporto di un suono surround 3D a 9.1 canali, permette agli utenti di configurare l’esperienza audio in base alle proprie esigenze. Il Bass Booster, infine, offre un’ottimizzazione intelligente che migliora i bassi in base all’intensità delle frequenze gravi.

Anche per i più piccoli

MatePad T 10 e T 10s sono provvisti di Kids Corner, un’area virtuale pensata per offrire un ambiente sicuro e permettere ai bambini di utilizzare il tablet a loro piacimento. Tra le varie funzioni troviamo il parental control per disegnare un perimetro d’uso su misura anche dei giovanissimi. Kids Corner porta a corredo: Registratore, Fotocamera, Kids Painting e Multimedia (grazie a cui i genitori possono condividere contenuti multimediali come foto e video con i loro figli). I genitori potranno selezionare inoltre a quali contenuti i bambini potranno accedere, nonché la frequenza con cui possono guardarli.

Kids Corner include inoltre funzioni per proteggere la vista dei bambini, che possono essere abilitate con la modalità comfort oculare che ha ricevuto la certificazione di luce blu bassa TÜV Rheinland. Gli avvisi di postura e le strade dissestate, sono solo alcune delle diverse funzioni presenti, che aiutano a informare i bambini in caso non dovessero utilizzare il device in modo ottimale, arrivando a mettere temporaneamente in pausa la sessione se la situazione persiste. Kids Corner supporta inoltre la modalità eBook attraverso cui il tablet regola i colori sul display per offrire un’esperienza di lettura simile a quella su carta e una nuova modalità Dark Mode sviluppata sulla base della ricerca sui fattori umani per offrire agli utenti un’esperienza più confortevole quando si usa il tablet al buio.

MatePad T 10 e T 10s utilizzano i Huawei Mobile Services (HMS) e includono AppGallery, lo store di applicazioni proprietario da cui scaricare app, giochi, software di messaggistica e utilità. L’esperienza di download delle app e di ricerca è resa più intuitiva da Petal Search, un widget di ricerca che permette un accesso rapido a tutto l’elenco di app oltre che a notizie, immagini e altro ancora.

Prezzi e disponibilità

I due tablet sono disponibili nella colorazione Deepsea Blue su Huawei Store (MatePad T 10 e MatPad T 10s), Huawei Exprience Store (MatePad T 10 e MatePad T 10s), Amazon.it e nei principali negozi di elettronica di consumo.

MatePad T 10s

– 3 GB Ram + 64 GB storage, LTE: 279,90 euro

– 3 GB Ram + 64 GB storage, WiFi: 229,90 euro

– 2 GB Ram + 32 GB storage, LTE: 249,90 euro (in arrivo a inizio ottobre)

– 2 GB Ram + 32 GB storage, WiFi: 209,90 euro (in arrivo a inizio ottobre)

MatePad T 10

– 2 GB Ram + 16 GB storage, WiFi: 159,90 euro (in arrivo a inizio ottobre)

– 2 GB Ram + 32 GB storage, WiFi: 179,90 euro (in arrivo a fine settembre)

– 2 GB Ram + 32 GB storage, Lte: 199,90 euro (in arrivo a fine settembre)