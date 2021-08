Apple: quattro modelli iPhone 13 in vendita dal 17 settembre [leak]

L’anno scorso Apple ha lanciato i modelli iPhone 12 e 12 Pro (con preordini da metà ottobre), seguiti da iPhone 12 mini e 12 Pro Max (all’inizio di novembre).

Quest’anno Cupertino potrebbe lanciare tutti e quattro i modelli iPhone 13 contemporaneamente e anche in una data precedente, sulla base di prove individuate in un’app di e-commerce in Cina.

Lo screenshot che pubblichiamo è stato diffuso dall’utente @PandaIsBald. Confermerebbe che tutti e quattro i modelli di iPhone 13 saranno in vendita a partire dal 17 settembre.

Si tratta delle date di vendita destinate alla Cina, Paese che però dovrebbe essere nella prima fascia. Le nuove cuffie Apple AirPods 3 TWS arriveranno un paio di settimane dopo, il 30 settembre.

Naturalmente, ci sarà un breve periodo di pre-ordine per iPhone 13, prima del via alle vendite. Queste informazioni – come sempre – sono frutto di indiscrezioni e vanno prese con un po’ di sano beneficio d’inventario. Tuttavia, la maggior parte degli analisti ritiene che Apple abbia in mente un lancio a settembre. Ci si aspetta che i nuovi modelli vendano meglio della generazione 2020, ha riferito Bloomberg: per questo l’azienda vuole disporre del 20% in più di unità disponibili al momento del lancio.

L’anno scorso la pandemia aveva causato una serie di ritardi imprevisti. Apple e i suoi partner hanno però imparato a gestire la situazione, quindi le cose dovrebbero tornare al consueto programma con un lancio di settembre.

Fonte