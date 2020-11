Apple sospende il fornitore Pegatron per violazione del diritto del lavoro

Pegatron, specializzata nell’assemblaggio di prodotti elettronici e fornitore di Apple per alcuni modelli di iPhone 12, ha rispettato il codice di condotta imposto dal gruppo della Mela ai suoi fornitori. Il contraccolpo è radicale e immediato: Apple non effettuerà più ordini e questo capiterà per un periodo indefinito.



Il motivo non è certo banale: il produttore taiwanese ha falsificato i documenti per coprire il mancato rispetto dei diritti del lavoro in diversi dei suoi stabilimenti cinesi.

Il caso riguarda principalmente i contratti di lavoro degli studenti. Questi ultimi prevedono clausole specifiche che consentono di supervisionare il lavoro dei tirocinanti. Clausole che Pegatron non ha rispettato nei propri stabilimenti. Pratiche che alcuni giganti dell’elettronica taiwanesi sembrano abituali. Nel 2017, Foxconn è stata anche accusata di aver assemblato l’iPhone X da studenti impiegati illegalmente.

“Abbiamo un rigoroso processo di revisione e approvazione per qualsiasi programma di lavoro per studenti, che garantisce che il lavoro del tirocinante sia correlato alla sua specialità e proibisca gli straordinari o turni notturni”, afferma Apple in un comunicato stampa inviato a Bloomberg .

Pegatron ha classificato erroneamente gli studenti laboriosi nel suo programma e ha falsificato i documenti per coprire queste violazioni del nostro codice, incluso il permesso agli studenti di lavorare di notte, di fare straordinari e in alcuni casi di svolgere lavori non correlati con la loro formazione.

Pegatron da parte sua ammette i fatti, ma assicura di aver fatto il possibile per rimettersi in sesto “Alla scoperta di questa attività non conforme, abbiamo immediatamente rimosso gli studenti dalle linee di produzione e abbiamo collaborato con il nostro cliente e con esperti di terze parti per prendere accordi affinché tornassero a casa o a scuola con un compenso adeguato e tutto il supporto e l’attenzione necessari”, si è difeso il marchio.



Tuttavia, come riportato da The Verge, Apple sembra non essere convinta da queste dichiarazioni. La tesi dell’errore sembra infatti difficile da credere: Pegatron era già stata scoperta con le mani nel sacco per le stesse violazioni del codice del lavoro nel 2013, secondo un rapporto di China Labour Watch.