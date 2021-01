Tante novità emergono dai dati forniti da IDC e relativi alla vendita degli smartphone nel mondo nel quarto trimestre 2020. Innanzitutto, dopo lo sconvolgimento causato dalla pandemia di Covid-19, le acque si sono un po’ calmante nel periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre.



Il mercato ha registrato un trimestre di rimbalzo con un totale di 385,9 milioni di spedizioni, 90,1 milioni delle quali appartengono Apple.

Nel complesso, il mercato è cresciuto del 4,3% rispetto al quarto trimestre del 2019 e tutti i principali fornitori di smartphone (eccetto Huawei) hanno registrato livelli di crescita positivi.



Forte del lancio della sua serie iPhone 12, Apple ha registrato il miglior volume di spedizioni del trimestre, che si è tradotto in una crescita del 22,2% anno su anno.

Samsung è seconda con 73,9 milioni di unità vendute e una crescita annua del 6,2%. Xiaomi si colloca al terzo posto con 43,4 milioni di spedizioni e registra la più alta crescita da un anno all’altro fra tutti i produttori nel quarto trimestre (32%). Oppo chiude il trimestre con 33,8 milioni di consegne e una crescita annua del 10,7%, mentre Huawei scende da 56,2 milioni di spedizioni del quarto trimestre 2019 a 32,2 milioni nel quarto trimestre 2020, con una diminuzione del 42,4% dei volumi.



Complessivamente, nonostante il rimbalzo degli ultimi mesi, l’anno è stato difficile per il mercato degli smartphone. Le consegne sono diminuite di circa il 6% rispetto ai valori del 2019. A parte Xiaomi (+ 17,6%), Apple (+ 7,9%) e vivo (+ 1,5%) tutti i principali marchi hanno registrato una diminuzione delle spedizioni su base annua.

Samsung detiene ancora la corona in termini di volume di spedizioni con 266,7 milioni di unità spedite durante l’anno. Apple ha spedito 206,1 milioni di unità mentre Huawei ne ha distribuite 189 milioni. Il totale degli smartphone spediti nel 2020 è stato di 1,29 miliardi di unità, il 5,9% in meno rispetto al totale del 2019 che era di 1,37 miliardi di unità.



IDC è però convinta che il 2021 sarà un anno di ripresa per il mercato degli smartphone.