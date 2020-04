Apple svela per sbaglio AirTags

Attraverso un video caricato sul proprio canale YouTube, Apple ha inavvertitamente rivelato l’esistenza di AirTags, un nuovo servizio che permetterà di ritrovare gli oggetti smarriti.

La scoperta è stata individuata per la prima volta dal blog Appleosophy, costringendo Apple a modificare il video.

Il filmato incriminato, “Come formattare il tuo iPhone”, mostra un tutorial su come ripristinare un iPhone alle impostazioni di fabbrica. Intorno al minuto 1:43, indica agli utenti di disattivare “Trova il mio iPhone” come parte del processo. Nella pagina Impostazioni, viene mostrata un’altra opzione per “Abilita ricerca offline” che fa riferimento proprio a questo nuovo servizio chiamato AirTag.

In particolare, afferma: “La ricerca offline consente di trovare questo dispositivo e gli AirTag quando non sono connessi al Wi-Fi o al cellulare”.

Di AirTags c’era già qualche traccia, in base ai dettagli e alle risorse presenti nel codice iOS di Apple qualcuno aveva supposto un tracciamento con connettività Bluetooth allo scopo di ritrovare oggetti smarriti. Ci aspettiamo quindi dei nuovi accessori made in Apple.

Rispetto alle soluzioni già esistenti, la differenza sta nel fatto che gli AirTag di Apple trarranno beneficio da una maggiore integrazione con iOS consentendoci di tenere traccia degli oggetti che tendono a perdersi o rubati più di frequente, come chiavi, portafogli e bici.

L’intenzione di Apple di copiare il concetto di Tile, che di recente ha affermato che che il comportamento anticoncorrenziale di Apple è “peggiorato, non migliorato”.