Apple cambia idea: via libera al numero di iPhone da comprare

D‘ora in poi è di nuovo possibile comprare tutti gli iPhone che si desidera. A distanza di pochi giorni dalla limitazione di acquistare al massimo due melafonini alla volta, Apple torna sui suoi passi.

Tutti gli iPhone che si vuole

Si torna alla “normalità”. Perlomeno dal punto di vista del numero possibile di iPhone acquistabile in un colpo solo. Cupertino comunica agli Apple addicted la sospensione delle limitazioni – massimo due iPhone alla volta – introdotte pochi giorni fa. A causarle, le difficoltà e gli impatti dell’epidemia sul ciclo produttivo per la chiusura forzata di alcune fabbriche cinesi, partner chiave di Apple, a causa del Coronavirus, come riportato settimana scorsa da Reuters.

Ma limiti per iPad e MacBook

Se per gli iPhone è tornato il via libero all’acquisto, restano ancora i limiti sul numero di articoli acquistati per alcuni modelli di iPad e MacBook. Come restano chiusi tutti gli Apple Store nel mondo, fatta eccezione per quelli di Cina, Taiwan, Hong Kong e Macao, sulla scia della pandemia di COVID-19.

Assistenza e consegne a domicilio

Nonostante la chiusura dei negozi fisici, per assistenza e acquisti Apple garantisce un servizio eccezionale. Per gli acquisti la consegna è gratuita e veloce, e l’ordine si fa sul sito ufficiale o via Apple Store. Se cerchi Per assistenza e supporto, intervengono il link dedicato o il numero 800 915 904.