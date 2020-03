Apple limita l’acquisto a un massimo di due iPhone

Apple ha applicato una nuova regola per coloro che sono interessati all’acquisto di un iPhone. Agli acquirenti ora è consentito acquistare solo due iPhone alla volta. È la prima volta che il produttore californiano adotta una tale misura dai tempi del primo iPhone, lanciato nel 2007.

Il provvedimento è stato preso a causa delle difficiltà di produzione dovute alla chiusura di alcune fabbriche cinesi a causa dell’epidemia di Coronavirus. La società della mela morsicata sta ancora cercando di tornare a un normale ciclo produttivo dopo la serrata forzata delle fabbriche dei suoi partner chiave. Lo riporta Reuters.

Il limite è già in vigore negli Stati Uniti, in Europa e in diversi mercati asiatici, tra cui Cina, Hong Kong, Taiwan e Singapore.

Apple, al momento, ha anche deciso di chiudere tutti i suoi store fisici al di fuori della Cina.



All’inizio di questo mese, Apple aveva informato i propri dipendenti di una carenza di parti e sostituzioni di iPhone a causa delle interruzioni della catena di fornitura.

Secondo Nicole Peng, analista di Canalys, Apple probabilmente starebbe limitando gli ordini online per impedire agli speculatori di accumulare dispositivi e venderli su mercati dove la domanda è oggi più alta.



“Ciò è accaduto in passato in Asia quando è stato lanciato un nuovo iPhone e i cosiddetti “scalper” hanno visto l’opportunità di vendere nella Cina continentale, dove i nuovi telefoni erano più difficili da acquistare in quel momento”.