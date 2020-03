L’UE vuole limitare lo streaming HD per Netflix, YouTube e altri servizi online

La Commissione europea sta esercitando pressioni su Netflix e altre piattaforme di streaming affinché decidano di impostare la risoluzione standard per evitare sovraccarichi alla rete Internet.

A causa del Covid-19, l’Unione europea si prepara a seguire il modello italiano ed è probabile che molti milioni di impiegati passeranno allo smart-working mettendo a dura prova le reti. Ieri Thierry Breton, il commissario per il mercato interno dell’UE ed ex CEO di France Telecom, ha twittato di aver parlato con Reed Hastings, CEO di Netflix, per presentare la richiesta di uno “streaming ridotto” per tutta la durata della crisi sanitaria.

Un portavoce di Breton ha riferito che la Commissione sta invitando le piattaforme di streaming a seguire l’esempio dei fornitori di servizi di telecomunicazione e di prendere in considerazione l’adattamento dello streaming video, ad esempio passando temporaneamente allo streaming SD anziché allo streaming HD, almeno per l’orario di lavoro più critico.

La Commissione chiede inoltre agli operatori di telecomunicazioni che forniscono servizi Internet di adottare misure per prevenire e mitigare gli impatti dell’imminente congestione della rete, invitandoli a fare uso delle “possibilità” offerte dalle norme dell’UE sulla neutralità della rete.

Allo stesso tempo, la Commissione chiede agli utenti di Internet di fare un uso responsabile delle attività ricreative online, ad esempio optando per impostazioni che riducono il consumo di dati, incluso l’uso del Wi-Fi (anziché dei dati mobili) e la scelta di una risoluzione inferiore.