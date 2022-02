Apple vuole sincronizzare la musica dell’iPhone con l’intensità dei tuoi allenamenti

Sincronizzare una colonna sonora con i battiti più o meno rapidi del tuo cuore durante l’attività fisica. Questo è ciò che ha in mente Apple grazie alla tecnologia di AI Music, startup acquisita lunedì dal colosso di Cupertino. Il vantaggio di questa tecnologia è duplice: creare brani royalty-free utilizzando l’intelligenza artificiale, ma anche consentire loro di reagire in tempo reale alle interazioni degli utenti.

Come sottolinea 9to5Mac, il processo di AI Music consente, ad esempio, di cambiare l’intonazione di un brano durante le parti più intense di un allenamento, il tutto in modo dinamico. La premessa di AI Music è anche quella di creare brani “che si adattino al battito del proprio cuore”, come possiamo leggere sul sito ufficiale dell’azienda, portato offline in seguito all’acquisizione.

“ AI Music è in prima linea nell’esplorazione di come l’intelligenza artificiale possa modificare e adattare la musica. Crediamo semplicemente che la musica debba essere contestualmente rilevante e accessibile, sia per i suoi creatori che per i suoi ascoltatori”, ha spiegato AI Music sul suo sito ufficiale.

“ Utilizzando il nostro Infinite Music Engine e altre tecnologie proprietarie, forniamo soluzioni su misura per marketer, editori, professionisti del fitness, agenzie creative e altro ancora”,

Contattata da 9to5Mac, Apple ha rifiutato di commentare questa nuova acquisizione. Non conosciamo quindi l’importo pagato. Apple inoltre non ha indicato quali dei suoi servizi potrebbero trarre vantaggio dalla tecnologia inventata da AI Music. Tuttavia, è difficile non pensare ad Apple Music. Sembra che Apple stia lavorando per arricchire l’offerta della sua piattaforma di streaming musicale. A tal fine, lo scorso agosto, Apple ha acquisito, ad esempio, Primephonic, specializzata in musica classica.

La tecnologia AI Music potrebbe anche essere molto importante per aggiungere qualcosa in più all’offerta Apple Fitness+ o per consentire all’HomePod di generare, da solo e in modo dinamico, musica di sottofondo perpetua per i tuoi interni.