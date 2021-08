Applicazioni bancarie per iPhone e Android

Diciamo la verità: recarsi in banca non è sempre la più intrigante delle commissioni, soprattutto se per effettuare pagamenti di qualche tipo. E poi code, lunghe attese, commessi magari non di buon umore: se si può evitare, perché no? Tanto più che oggi la tecnologia ci viene incontro e ci permette di svolgere le operazioni bancarie direttamente dai nostri telefonini, grazie ad applicazioni per iPhone o Android rapide, efficienti e soprattutto sicure. Un nome per tutti? Illimity, premiata dal prestigioso portale Financer.com con un lusinghiero giudizio di 4.3. Tutti i maggiori istituti bancari del nostro Paese, comunque, prevedono app con cui svolgere le ordinarie operazioni bancarie senza essere costretti a presentarsi agli sportelli e a perdere tempo prezioso.



L’HOME BANKING, UNA RISORSA PREZIOSISSIMA



Dicevamo: scordatevi code e tempi d’attesa estenuanti semplicemente per fare un bonifico. Oggi, basta scaricare sul proprio smartphone una applicazione bancaria e le operazioni ordinarie saranno fattibili direttamente dal divano di casa nel giro di pochissimi click. Prelievi, depositi, pagamenti di bollettini, ma anche ricariche di cellulari oltre alla semplice gestione del conto corrente: tutto questo e molto altro solo grazie a una semplice app da downloadare sul telefono.



COMODITA’ E SICUREZZA ASSOLUTA, MA OCCHIO AL “PESO”



Già ci immaginiamo i volti dei più diffidenti che storcono il naso: ma mi potrò fidare a effettuare operazioni dal o verso il mio conto corrente via internet? Di questi tempi se ne leggono così tante, sulle truffe telematiche, non sarà meglio fare lo sforzo e perdere qualche decina di minuti ma fare tutto dal caro vecchio sportello parlando direttamente con il commesso?



Naturalmente, non vogliamo cambiare le abitudini di nessuno né tantomeno convincere chi ha prassi ormai consolidate. Lungi da noi anche l’idea di non farvi coltivare i rapporti umani che, specie nel caso di correntisti di lunga data, si creano con i propri bancari di fiducia, che diventano spesso anche consulenti per le nostre piccole operazioni quotidiane.



Detto questo, se c’è una cosa di cui si può star sicuri è che le app di gestione bancaria sono sicure al 100%. Non soltanto perché i dati sensibili vengono sottoposti a protezione crittografata dalle migliori aziende del settore della sicurezza informatica, ma anche perché, essendo sviluppate per conto dei più prestigiosi istituti bancari, oppure di importanti società informatiche come nel caso della già citata Illimity, si possono davvero dormire sonni tranquilli: i nostri dati non cadranno nelle mani dei malintenzionati. Certamente, la prudenza non è mai troppa: perciò basta selezionare password sicure, cambiarle periodicamente e/o prestare attenzione a eventuali mail sospette di scam o di fenomeni di hackeraggio.



Piuttosto, è un altro l’aspetto da tener presente: ormai nel nostro smartphone scarichiamo decine di applicazioni anche molto sofisticate ed evolute ma, di conseguenza, “pesanti” in termini di occupazione della memoria interna (basti pensare a app per vedere film o eventi sportivi in streaming). Ecco: le app bancarie possono essere in questo senso piuttosto onerose, sia quelle per sistemi Apple che per device Android. Attenzione, dunque, ad avere spazio sufficiente in memoria.



Una volta accertati di averlo, però, basta effettuare il download su Play Store o Apple Store e in men che non si dica le code in banca saranno un ricordo di un lontano passato!