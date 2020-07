Apre a Milano il primo Mediaworld Tech Village al mondo

MediaWorld ha scelto Milano per aprire il primo Tech Village al mondo, un experience center dedicato all’innovazione con la presenza diretta dei principali leader tecnologici internazionali.

Il Tech Village si trova all’incrocio tra Viale Certosa e Viale Renato Serra, un area storica per l’insegna, ora completamente ristrutturata e ridisegnata. Due piani (a cui presto di aggiungerà uno spazio esperienziale nel seminterrato) con sezioni dedicate a tutti gli ambiti dell’elettronica, 24 “botteghe” tecnologiche gestite dai major brand che completano lo spazio MediaWorld, aree per la formazione, per gli eventi e per l’intrattenimento.

AEG, Amazon, Apple, Bose, Dyson, Garmin, Haier, HP, Huawei, LG, Logitech, Moulinex, Nespresso, OPPO, Rowenta, Samsung, SKY, Sony, Vodafone, Xiaomi sono i nomi che hanno acquistato le aree dedicate. Il progetto è stato portato avanti in collaborazione con l’architetto Fabio Novembre ed è stato pensato come un experience center poliedrico, contemporaneo, innovativo, che risponde alle nuove esigenze d’acquisto.

All’interno lo spazio è stato pensato per riprodurre in chiave moderna la tipica piazza italiana, che presenta sull’esterno il porticato con le “botteghe” più importanti del centro. All’interno della piazza c’è il “mercato” dove si acquista per necessità e al centro della piazza trova spazio l’intrattenimento, che corrisponde alle nostre aree eventi e “scoperta”.