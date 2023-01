Arriva Nokia C12, lo smartphone budget con Android 12 Go

Nokia ritorna, questa volta con un telefono budget dal prezzo davvero competitivo. Si chiamerà Nokia C12 e sfrutterà il sistema operativo ultraleggero Android 12 Go.

Le specifiche, come c’è da aspettarsi, non sono propriamente da capogiro, ma fanno il loro lavoro. Il processore utilizzato non è uno dei soliti: è l’Unisoc SC9863A1 da 22 nm, dotato di otto core Cortex-A55. Con questo ci sono 2 GB di RAM con la possibilità di aggiungere 2 GB di RAM virtuale e 64 GB di memoria, purtroppo senza la possibilità di espanderla con MicroSD.

Anche le fotocamere del Nokia C12 si limitano all’indispensabile: una dietro da 8 Megapixel e una davanti da 5 Megapixel. C’è poi una batteria tutto sommato capiente, da 3.000 mAh, che però si ricarica soltanto a 5 W con porta microUSB. Si segnala poi la presenza di un jack da 3,5 mm per le cuffie.

Le specifiche non sono l’unica cosa leggera del telefono: come si può vedere dalle immagini, possiede delle dimensioni piuttosto ridotte, con uno schermo LCD da 6,3 pollici con risoluzione HD+ e un peso di soli 177 g. Questo non significa che sia di scarsa fattura, anzi: è resistente alle cadute, possiede vetro temprato ed è certificato IP52 contro polvere e acqua.

Abbiamo menzionato il prezzo: il Nokia C12 costerà appena 120€, e sarà disponibile inizialmente in Germania e Austria per poi essere rilasciato anche in altri paesi.