Arriva Spin 50 di Feder Mobile: 100 GB e chiamate illimitate a 5,99 euro

Proseguono le iniziative e promozioni di Feder Mobile l’operatore telefonico che propone la una nuova Limited Edition attivabile fino al 30 Novembre.

Feder Mobile lancia SPIN 50

Feder Mobile rilancia presentando SPIN 50, una tariffa Limited Edition a 5,99 euro al mese che comprende 50 GB di traffico, chiamate illimitate e 50 Sms, con prezzo di acquisto scontato a 28,90 (anziché 30,90 euro), comprensivo del primo mese di traffico. La Limited Edition sarà attivabile fino al 30 Novembre da nuovo numero ed in MNP – Mobile Number Portability (esclusa Vodafone).

Sugli altri fronti, confermate le tariffe in vigore, che dal prossimo 1° Gennaio rimarranno invariate, come già comunicato a inizio ottobre. Ricordiamo infatti che in occasione del loro lancio le offerte Easy, Standard, Plus e High erano in promozione per il solo 2021. I Clienti continueranno invece ad avere a disposizione l’offerta Easy a 3,99 euro, l’offerta Standard a 5,99 euro, l’offerta Plus a 6,99 euro, l’offerta High a 7,99 euro e l’offerta Best da 100 GB – l’ultima arrivata, attiva dallo scorso 5 settembre – 8,99 euro al mese.

SLIDING COST

Prosegue inoltre anche l’opzione gratuita Sliding Cost, che permette a tutti i Clienti Feder Mobile di passare ogni mese alla tariffa che più conviene loro per quel dato periodo e che viene applicata alle offerte Standard, Plus, High e Best. Grazie a Sliding Cost, è possibile cambiare offerta gratuitamente e in totale autonomia direttamente dell’App o dalla sezione MyArea del sito internet.