Assistente Google non sarà più supportato sugli smart display di terze parti

Assistente Google è stato compatibile da sempre non solo con i dispositivi nativi, ma anche con gli smart display di terze parti. Gli schermi prodotti da compagnie come LG e Lenovo potevano tranquillamente impiegare l’assistente vocale, godendo anche di tutti gli aggiornamenti di sicurezza. Ma fra poco non sarà più così.

Infatti è stato scoperto molto di recente che il supporto ad Assistente Google sarà sospeso per una gamma piuttosto vasta di prodotti. Fra questi ci sono tutti i modelli delle serie Lenovo Smart Display, LG Xboom AI ThinQ WK9 Smart Display, e JBL Link View. Questo non significa che non potrete più utilizzarlo, ma che non sarà più garantito il corretto funzionamento nel futuro.

Il motivo ufficiale di questa decisione non è stato confermato. Tuttavia è possibile fare diverse speculazioni a riguardo: per esempio, il lancio ormai prossimo del Pixel Tablet. Ma non solo: assieme a questo arriverà anche un supporto per la ricarica che fungerà essenzialmente uno smart display a tutti gli effetti. Tutto questo fa pensare che Google abbia deciso di concentrarsi principalmente sul proprio ecosistema, dando meno importanza a quello dei “concorrenti”.