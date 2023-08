Asus al contrattacco: la serie Zenfone non è morta

Asus ha messo a tacere le voci secodo cui la celebre gamma di smartphone Zenfone sia giunta al capolinea.

La notizia, che aveva fatto il giro del mondo, proveniva da una persona informata sui fatti all’interno della filiera produttiva. Secondo tale versione, l’azienda – al centro di un’importante riorganizzazione – avrebbe chiuso la linea Zenfone per concentrarsi esclusivamente sui modelli ROG Phone, l’altro segmento della produzione focalizzata prevalentemente su prodotti dedicati al gaming.

Ora, invece, arriva la smentita, a mezzo di una breve nota stampa. Asus non chiude divisione Zenfone e il personale in essa impiegata non verrà trasferito.