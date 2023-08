Recensione di iToolab WatsGo – La Migliore Soluzione di Trasferimento WhatsApp da Android a iPhone

Introduzione Le caratteristiche in continua evoluzione dei telefoni cellulari spingono le persone a cambiare o a passare frequentemente a dispositivi più nuovi. Mentre ottieni nuove e migliorate funzionalità del dispositivo per un uso futuro, potresti dover compromettere i dati attuali memorizzati sul tuo dispositivo. Detto ciò, potresti chiederti “come posso trasferire i dati di WhatsApp dal mio vecchio telefono al mio nuovo telefono”.

Sono disponibili numerosi strumenti gratuiti per aiutarti a trasferire WhatsApp tra Android e iPhone e viceversa. Ma scegliere quello che offre soluzioni di trasferimento rapide semplici e facili richiede tempo. Tuttavia, con iToolab WatsGo, tutte le tue preoccupazioni vengono a cadere. È uno strumento sicuro per il trasferimento di una vasta gamma di dati su qualsiasi dispositivo in un solo clic. Puoi persino eseguire il backup e il ripristino dei backup di WhatsApp ogni volta che desideri. Entriamo nei dettagli più approfonditi per conoscere meglio questo eccellente software di trasferimento dati.

Cosa offre iToolab WatsGo?

iToolab WatsGo è uno strumento dedicato a risolvere le problematiche degli utenti di WhatsApp. Quando passi a un nuovo cellulare o cambi da Android a iPhone, potresti dover compromettere i dati essenziali di WhatsApp, ma fortunatamente iToolab WatsGo è pronto ad aiutarti a trasferire WhatsApp al nuovo telefono in un clic e offre una vasta gamma di tipi di dati, tra cui messaggi di testo di WhatsApp, immagini, video, adesivi, contatti, ecc.

Uno dei migliori motivi per utilizzare questo software è che, rispetto ad altri strumenti disponibili sul mercato, iToolab WatsGo offre comodità, un processo di trasferimento fluido, risultati stabili e una velocità di trasferimento di 3 volte (circa un backup di WhatsApp di 1,5 GB) con una velocità impressionante di 10240 kb/s. Non è necessario ripristinare completamente il tuo iPhone. Inoltre, il software è completamente compatibile con Android 13 e iOS 16. Ecco alcune delle funzioni esclusive che rendono iToolab WatsGo uno strumento straordinario. 1. Supporta il trasferimento incrociato tra dispositivi multipli: Con iToolab WatsGo, puoi trasferire WhatsApp e WhatsApp Business da,

● Android a iPhone

● iPhone a Android

● Android ad Android

● iPhone ad iPhone

2. Trasferisci tutti i dati in modo sicuro: Il software ti consente di trasferire oltre 20 tipi di dati senza alcuna perdita nella loro interezza. Puoi trasferire e condividere messaggi, immagini, audio, stato, contatti, documenti, adesivi, link, messaggi con etichetta, cronologia delle chiamate, video, sfondi e altro ancora, senza lasciare nulla indietro.

3. Trasferisce con successo da GBWhatsApp a WhatsApp/GBWhatsApp: iToolab WatsGo ti consente facilmente di passare da GBWhatsApp a WhatsApp. Ripristina il backup di GBWhatsApp su WhatsApp sul tuo dispositivo iPhone o Android.

4. Backup dei dati di WhatsApp ed esportazione: iToolab WatsGo visualizza tutti i backup dall’elenco delle cronologie. Puoi vedere il backup dei dati di WhatsApp esportati o trasferire oltre 40000 messaggi e tipi di dati al tuo PC in una sola volta.

5. Scarica istantaneamente e ripristina il backup di WhatsApp da Google Drive su iPhone: Se hai un account Google, puoi ripristinare rapidamente il backup di WhatsApp da Google Drive su iPhone. Controlla l’orario e le dimensioni del backup di WhatsApp e seleziona uno qualsiasi di essi per scaricarlo ad alta velocità sul tuo PC. I backup di WhatsApp scaricati verranno salvati in modo che tu possa consultarli in qualsiasi momento e ripristinarli immediatamente su qualsiasi dispositivo.

6. Ripristina il backup di WhatsApp da WatsGo/iTunes: Seleziona i tuoi dati dalla cronologia dei backup e ripristina rapidamente i singoli o multipli dati di WhatsApp, risparmiando tempo e migliorando l’efficienza.

Come Trasferire WhatsApp da Android a iPhone con iToolab WatsGo?

Qui imparerai il processo per trasferire WhatsApp da Android a iPhone con passaggi dettagliati. Vediamo.

Passo 1: Scarica ed esegui il software iToolab WatsGo

Clicca sul link di download o tocca iToolab WatsGo – Strumento di Trasferimento WhatsApp per scaricarlo e installarlo istantaneamente. Una volta fatto, clicca su WhatsApp nel riquadro di sinistra e seleziona il Trasferimento di WhatsApp nella schermata principale.

Passo 2: Connetti il tuo iPhone e il dispositivo Android Collega il tuo dispositivo di origine (Android) e il dispositivo di destinazione (iPhone) al PC. Oppure, clicca sulla freccia per invertire i due dispositivi per regolare il dispositivo di origine e di destinazione.

Nota: Prepara i tuoi dispositivi affinché il computer li riconosca. Android: Attiva il debug USB quando richiesto > Autorizza l’autorizzazione USB sul dispositivo. iPhone: Clicca su Conferma sul telefono se è connesso per la prima volta. Quindi disattiva Trova il mio iPhone e sblocca il codice di accesso dell’iPhone sul tuo dispositivo.

Una volta che la connessione è stabilita con successo, il programma ti avvisa che il tuo iPhone (ossia il dispositivo di destinazione) verrà sovrascritto. Assicurati quindi di eseguire il backup per evitare la perdita di dati. Seleziona i dati di WhatsApp da trasferire, come Immagini, Video, Audio, Adesivi, Note Vocali, Documenti, ecc. I messaggi di testo sono selezionati e trasferiti per impostazione predefinita. Puoi toccare Seleziona Tutto o segnare le tue preferenze singolarmente.

Passo 3: Abilita il backup di WhatsApp crittografato end-to-end e verifica con una password Attiva il backup di WhatsApp crittografato end-to-end sul dispositivo Android e segui le istruzioni per il backup. Importante: Ricorda di fare screenshot per salvare la password del backup di WhatsApp crittografato. Una volta generato il tuo backup di WhatsApp, verifica il backup crittografato a 64 bit con una password. Nota: Nel caso in cui non riesci a verificare il backup crittografato per qualche motivo, puoi passare a un metodo diverso per procedere. Ad esempio, tocca la modalità sotto il pulsante Verifica per continuare il processo di trasferimento. 1. Esegui manualmente il backup di WhatsApp e ricorda di disattivare il backup crittografato. 2. Verifica il numero di telefono che hai utilizzato per eseguire il backup di WhatsApp in precedenza.

Passo 4: Genera il backup di WhatsApp da ripristinare su iPhone Dopo tutti questi passaggi, sei arrivato alla fase di generazione dei dati. Attendi un po’ e il backup di WhatsApp di Android verrà convertito nel formato applicato al dispositivo di destinazione. I dati di backup di WhatsApp inizieranno a essere ripristinati sul tuo iPhone.

Passo 5: Trasferisci WhatsApp al nuovo telefono con successo Infine, vedrai il messaggio “WhatsApp Trasferito con Successo” visualizzato sullo schermo. Ciò significa che il tuo WhatsApp è stato trasferito con successo al dispositivo di destinazione. Il tuo iPhone si riavvierà nuovamente. Una volta tornato alla normalità, verifica se il backup di WhatsApp ripristinato è completo.

In conclusione Che tu stia utilizzando WhatsApp o WhatsApp Business, iToolab WatsGo – lo strumento di trasferimento di WhatsApp – è una soluzione ben progettata, facile da usare e conveniente per trasferire WhatsApp tra Android e iPhone e viceversa. Il software ti consente di eseguire il backup di WhatsApp e di ripristinarlo senza problemi e ti consente di trasferire e spostare tutti i media, i documenti, le note vocali,