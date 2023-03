Asus ROG Phone 7D, lo smartphone da gaming arriverà nella seconda metà del 2023

Dopo diversi mesi dall’ultimo modello, Asus si prepara a lanciare il nuovo telefono da gaming Asus ROG Phone 7D. Lo sappiamo grazie a Geekbench, su cui sono stati caricati i dati di uno smartphone con nome in codice Asus AI2205_D.

Il dispositivo, sebbene non sia identificato per nome, è sicuramente l’Asus ROG Phone 7D, che dovrebbe arrivare in tre modelli. Tutti dovrebbero essere dotati di processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, schermo AMOLED da 165 Hz e 16 GB di RAM. La versione Ultimate, in particolare, avrà ben 512 GB di memoria.

Non sappiamo ancora quando sarà il lancio della serie. Le previsioni parlano del terzo quadrimestre del 2023, fra giugno e settembre. Ancora incerti dettagli come il prezzo, ma vi aggiorneremo non appena avremo informazioni.