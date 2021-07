“Backup by Google One” è la soluzione per i backup di Android

Google ha iniziato a implementare la funzione “Backup by Google One” sotto forma di aggiornamento. L’idea è quella di andare a sostituire il servizio di backup Android nella pagina delle impostazioni per avere un’esperienza di backup più unificata.

Il backup di Google One coprirà anche foto/video (Google Foto), messaggi e qualsiasi altro dato di cui si desideri avere un backup. La gestione e altri controlli per questi backup sono accessibili dalla stessa pagina. Gli utenti possono anche accedere a queste preferenze di backup dall’app Google One o dal sito web.

Anche se l’opzione di backup è finita sotto il marchio Google One, 9to5Google segnala che questo nuovo sistema verrà implementato su tutti gli account Google. Secondo quanto riferito, l’azienda prevede di continuare a migliorare l’esperienza generale.

I backup Android generalmente consistono in impostazioni generali relative al dispositivo, inclusi sfondi, reti/password WiFi, data, ora, lingue e così via.

Da Android 8.0 in avanti

Secondo quanto segnalato, il backup di Google One ha iniziato ad arrivare su tutti i dispositivi Android 8.0 all’inizio di questa settimana. L’aggiornamento dovrebbe essere ampiamente disponibile nelle prossime settimane. Google dovrebbe offrire maggiori informazioni quando la funzione sarà pronta per un’implementazione più ampia. La nuova opzione di backup è accessibile tramite le impostazioni di Android – Sistema – Backup.

Tutti gli utenti dell’account Google avranno almeno 15 GB di spazio di archiviazione gratuito di Google One. Qualsiasi cosa oltre questo limite richiederà l’acquisto di un abbonamento.

Google One si sta trasformando in uno dei principali servizi di archiviazione completi disponibili. Ha visto diversi miglioramenti da quando è arrivato nel 2018.