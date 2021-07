Bixby riceve un nuovo aggiornamento per migliorare l’esperienza d’uso

Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Bixby che promette cambiamenti in grado di migliorare l’esperienza degli utenti. Nonostante l’assistente vocale non sia particolarmente amato (e utilizzato) dal grande pubblico (esiste una funzione per disattivare completamente il pulsante dedicato) la società sudcoreana ha deciso di continuare a supportarlo.

La prima novità è che l’assistente virtuale non deve più essere “allenato” con la voce dell’utente, ma è in grado di comprenderla fin dall’inizio. Inoltre, la finestra che si apre in caso di riconoscimento vocale non copre più tutto lo schermo e si chiude automaticamente dopo 15 secondi.

L’assistente vocale sarà poi in grado di imparare le preferenze dell’utente per offrire un’esperienza ancora più personalizzata. Per finire, è possibile aggiungere una scorciatoia alla schermata home per eseguire comandi ancora più rapidamente.

L’aggiornamento di Bixby è attualmente in fase di distribuzione sul Galaxy Store di Samsung.