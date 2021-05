Briko E-ONE LED: il casco “illuminato” per la micromobility ha l’assicurazione inclusa

Il ritorno alla normalità e la primavera che avanza sono due componenti da non sottovalutare per l’esplosione della micromobility, l’utilizzo in città di monopattini e bici elettriche, complici le nuove iniziative adottate per migliorare il traffico urbano come le nuove piste ciclabili. E non è un caso che in questi giorni si moltiplichino le iniziative commerciali di prodotti e accessori complementari a questo nuovo trend. Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato i nuovi occhiali per per i ciclisti con specchietti retrovisori incorporati, oggi è la volta di BRIKO E-ONE Led, un nuovo casco con illuminazione a led. Vediamolo nel dettaglio.

BRIKO E-ONE Led

E-ONE LED è pensato per garantire la massima sicurezza ai ciclisti che si destreggiano nel traffico urbano e per gli appassionati di micromobilità: dai monopattini ai segway fino alle e-bike. Il casco da città E-ONE LED è infatti dotato di tre fasce a led – due posteriori e una anteriore – che assicurano a chi lo indossa la massima visibilità diurna e notturna. Tre le modalità d’illuminazione: luce fissa, particolarmente evidente durante il giorno, e due differenti opzioni di luce intermittente, perfette per la sera o per condizioni di visibilità stradale limitata.

L’assicurazione è gratuita

Il nuovo casco di Briko porta in dote un design aerodinamico e compatto, peso contenuto, attenzione ai dettagli e la messa a punto dei più efficaci sistemi di sicurezza. Tutti i clienti che acquistano un casco E-ONE LED possono inoltre aderire all’iniziativa ‘Briko Road Protection‘: un anno di assicurazione gratuita e senza vincoli, che comprende tutela legale, civile e sanitaria.