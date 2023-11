Brutto colpo per Samsung: il primato di vendite è a rischio

Sappiamo che Samsung domina il mercato degli smartphone. Tuttavia, la poltrona di leader che il colosso sudcoreano occupa da anni sembra sempre meno comoda mentre il settore è sprofondato in una crisi poco entusiasmante. E la casa di Seul, che sta preparando il lancio di Galaxy S24, sembra soffrire particolarmente questa situazione, soprattutto in Europa.

Questo è quanto apprendiamo da un rapporto di Counterpoint Research sul terzo trimestre 2023 del mercato europeo degli smartphone. Samsung resta al comando nel Vecchio Continente con una quota di mercato del 32%, ma la dinamica non è molto incoraggiante con un calo delle consegne stimato al -15% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Il peggior terzo trimestre dal 2011

La società di analisi scrive che questo è il livello più basso raggiunto dall’azienda dal terzo trimestre del 2011. E ancora, “questo calo è stato mitigato dal lancio dei suoi nuovi dispositivi pieghevoli, che hanno ricevuto un’accoglienza positiva e calorosa nella regione”. Samsung ha introdotto e commercializzato Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5 durante l’estate.

Se Samsung ha subito un duro colpo è anche e soprattutto a causa di un contesto globale. L’intero mercato europeo degli smartphone ha registrato un calo significativo in questo terzo trimestre del 2023, con una decrescita stimata al -11%.

Anche qui abbiamo raggiunto il livello più basso dal 2011. In altre parole, lo stato di Samsung riflette quello del mercato… e viceversa.

Honor ottimista

Nonostante questa osservazione, alcuni marchi sono in decisa crescita: Apple ad esempio, nonostante un calo delle consegne, ha raggiunto il 24% della quota di mercato.

Ma è soprattutto Honor a distinguersi con un aumento delle vendite dell’8%, che gli consente di rimanere al 3% di quota di mercato. Nel frattempo la casa di Shenzhen si è portata in testa alla classifica dei venditori di smartphone foldable in Cina, dopo aver sfornato ben 1 milione di unità nei primi 10 mesi dell’anno (dal 1 gennaio al 23 novembre per la precisione, secondo i dati di Omdia).

Segnaliamo infine che recenti indicatori mostrano segnali di una possibile ripresa del mercato degli smartphone nel 2024.