Cellularline lancia la collezione di accessori per il nuovo Apple Watch

Appena presentato, l’Apple Watch ha già una collezione personalizzata di accessori. Ad averci pensato è Cellularline, leader nella ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di accessori tecnologici di ultima generazione. Senza perdere tempo, ecco che lancia la nuova gamma di accessori dedicata appunto agli Apple Watch Serie 6 e SE appena annunciati a Cupertino.

Cinturino Urban multicolore

La nuova collezione dedicata all’ultimo Apple Watch di Cellularline propone il cinturino Urban. E’ elegante, semplice e mette a disposizione una bella gamma di colori. Dal rosso al blu, al verde, passando per gli ever green bianco e nero, va incontro un po’ a tutti i gusti. A livello pratico, il cinturino è realizzato in silicone, ha un sicuro sistema di aggancio magnetico, regolabile in base alla dimensione del polso. Ed è pensato per i due modelli Apple Watch 40MM e 44MM.

A tutta protezione con Time Glass

Cellularline pensa alla protezione del display. E lo fa con Time Glass. E’ il vetro ibrido appositamente progettato per Apple Watch che assicura la massima protezione contro graffi e urti e non altera la luminosità e la sensibilità del display. Garantisce anche una copertura totale dello schermo grazie al design curvo, che si adatta perfettamente alla struttura del display e lo protegge da bordo a bordo. Ultra-aderente e sottile, promette la massima conduttività e sensibilità al tatto.

E poi c’è il kit di ricarica

Cellularline lancia infine un kit per la ricarica wireless del nuovo Apple Watch. Comprende un cavo magnetico Usb e un supporto in silicone con funzione stand. Power Dock è il modo più semplice ed efficace per ricaricare l’Apple Watch e averlo sempre a portata di polso.

Cinturino Urban

Vetro protettito Time Glass