Chip alle stelle? eToro punta sui semiconduttori e lancia un portafoglio chip-tech

eToro, la famosa piattaforma di investimento online (qui la nostra guida per investire in azioni e crypto dallo smartphone), ha lanciato oggi un portafoglio che permette agli investitori di puntare sulle aziende che svolgono un ruolo attivo nella produzione e commercializzazione dei semiconduttori.

Come “leggere” il mercato

Più comunemente noti come “chip”, i semiconduttori rappresentano una componente essenziale di migliaia di prodotti di uso quotidiano, dagli smartphone ai computer, dai veicoli elettrici e macchinari medicali, agli elettrodomestici e hardware per il gaming. Senza contare che la pandemia ha fatto levitare le richieste di computer e hardware per lo smart working con una conseguente impennata dei prezzi e dei guadagni. Non a caso il portafoglio ‘Chip-Tech’ è composto da trentacinque società che giocano ruoli diversi nell’ambito di questo mercato.

Dani Brinker, Responsabile del portafoglio investimenti di eToro, ha così commentato: “I chip sono alla base di tutto, dagli orologi da polso agli aeroplani, e senza di essi la vita moderna come la conosciamo non esisterebbe. Mentre i produttori e progettisti di chip sono forse meno noti di molti brand che arrivano al consumo e che fanno affidamento proprio a questi componenti per i loro prodotti e servizi, gli investitori sono da molto tempo consapevoli della loro rilevanza per il settore tecnologico globale. Attraverso il nostro portafoglio Chip-Tech, gli investitori individuali possono investire in un paniere composto da alcuni dei più brillanti e innovativi designer e produttori di chip al mondo”.

Il portafoglio è ampiamente rappresentato da quattro generi di aziende che operano in questo settore:

Fabless : aziende che progettano, vendono e distribuiscono semiconduttori, ma non li producono, come AMD, Nvidia e Qualcomm;

: aziende che progettano, vendono e distribuiscono semiconduttori, ma non li producono, come AMD, Nvidia e Qualcomm; Foundries : aziende che fabbricano materialmente i chip, come Taiwan Semiconductor Manufacturing Company e United Microelectronics;

: aziende che fabbricano materialmente i chip, come Taiwan Semiconductor Manufacturing Company e United Microelectronics; Integrate Device Manufacturers (IDM): aziende che progettano e producono i propri chip come Intel, Infineon Technologies e Analog Devices;

(IDM): aziende che progettano e producono i propri chip come Intel, Infineon Technologies e Analog Devices; Suppliers: aziende che producono macchinari e tecnologie per la costruzione di semiconduttori come ASML e Applied Materials.

Come investire?

L’investimento iniziale previsto è di mille dollari. Gli investitori hanno la possibilità di usufruire di strumenti e grafici per seguire la performance del portafoglio, mentre il social feed di eToro li manterrà costantemente informati sugli sviluppi del settore dei semiconduttori. Chip-Tech è uno degli oltre sessanta portafogli disponibili su eToro.