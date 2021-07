Apple: l’atteso chip M2 non arriverà prima del 2022

Apple ha lanciato il suo processore personalizzato di prima generazione basato su ARM lo scorso autunno e, da allora, l’azienda ha lavorato senza sosta non solo per perfezionarlo ma anche per realizzarne un successore.

Secondo nuove indiscrezioni, il chip M2 non sarà lanciato prima del 2022. Gli addetti al settore vicini a Cupertino hanno indicato che un chip M1 aggiornato potrebbe essere introdotto quest’anno ma questo è in realtà sarà il chip M1X destinato alle versioni Pro del Mac. Quindi sì, Apple sta lavorando su un chip più potente ma non si chiamerà M2 e sarà disponibile entro la fine dell’anno, forse in autunno. Il processore M2 sarà invece destinato al 2022 con un nuovo MacBook Air.