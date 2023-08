Collegare più dispositivi Android? Fra non molto potrebbe diventare facilissimo

Connettere più dispositivi Android sotto un solo account non è mai stato particolarmente facile. In questo senso è Apple ad avere il primato grazie alla funzione Continuity, che consente a tutti i device collegati alla stessa rete di ricevere le stesse chiamate. Ma secondo alcune voci, Google starebbe progettando qualcosa di simile.

Attivando l’opzione “collega questo dispositivo” (non ancora implementata, lo precisiamo), sarà possibile fare esattamente questo: collegare fra di loro diversi sistemi Android. Cosa permetterà di fare questo? In primo luogo, come abbiamo anticipato, ricevere le chiamate su qualsiasi dispositivo collegato.

Ma non solo. Perché sono previste anche tante altre funzionalità, non tutte conosciute. Per esempio c’è Internet Sharing, ovvero la possibilità di condividere la stessa rete internet fra tutti i device: una sorta di hotspot più semplice da usare. Ma le opzioni sono molte.

La funzione “collega questo dispositivo” non è stata ancora annunciata ufficialmente, e le immagini che abbiamo mostrano soltanto un aspetto ipotetico. Tuttavia sarebbe ora che anche Android implementasse un sistema simile, e non è implausibile che stia per arrivare davvero.