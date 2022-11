Come bypassare il blocco attivazione iPhone

Ricordo chiaramente la password, ma perché la password è sbagliata? Ho cambiato il codice solo poche volte ma li ricordo tutti, ma perché non riesco a sbloccare il mio iPhone? Ho dimenticato il passcode del mio iPhone, cosa devo fare? Come bypassare blocco attivazione iPhone?

Blocco attivazione iCloud è la principale funzionalità di sicurezza di iOS, utilizzata da iOS7. Blocco attivazione viene abilitato automaticamente quando accendi Trova il mio iPhone. Ma molti utenti negligenti tendono a dimenticare le password di attivazione di iCloud e a bloccare i propri iPhone e iPad. Oppure gli iPhone e iPad usati che hai acquistato sono stati bloccati in remoto con il blocco attivazione iCloud. Quindi quando succedono queste cose, come togliere il blocco di attivazione iPad e iPhone ? E come bypassare il blocco di attivazione di iCloud?

Ora ti presenterò diversi metodi.

1. Come bypassare il blocco di attivazione di iCloud SENZA password

2. Bypassare Autenticazione a due fattori Apple

3. Bypassare blocco attivazione iPhone/iPad/Apple Watch senza PC/Mac

4. Come sbloccare ID Apple senza la password

1. Come bypassare il blocco di attivazione di iCloud SENZA password

Se di solito non sei interessato alla tecnologia informatica, ma ora questo spinoso problema ti è capitato di nuovo, ti senti impotente. Non preoccuparti, c’è un software che può aiutarti a risolvere facilmente il problema, non hai quasi bisogno di spendere alcuno sforzo, questo software è — AnyUnlock.

AnyUnlock ha anche altri vantaggi:

1. AnyUnlock può aiutarti a controllare lo stato del tuo iPhone per evitare il blocco dannoso.

2.Può trovare il tuo telefono con il tuo ID Apple e eliminare ID Apple in modo da poter utilizzare il telefono senza restrizioni.

3. AnyUnlock può facilmente sbloccare iPhone senza il codice come: Touch ID、Face ID e alcune altre password.

Passaggio 1: apri AnyUnlock sul tuo computer, quindi collega il tuo iPhone/iPad e il computer con un cavo USB o un cavo di type-c.

Passaggio 2: fare clic su Bypassare Blocco di attivazione e quindi su inizia ora.

Passaggio 3: dopo una breve attesa, puoi vedere tale interfaccia. Qui è dove puoi fare clic su Jailbreak ora. (Per prima cosa assicurati di leggere attentamente le precauzioni)

Passaggio 4: al termine del jailbreak, fare clic su Avanti, quindi su Bypass ora per iniziare a bypassare il blocco di attivazione. Questo processo non sarà molto lungo, assicurati che il tuo iPhone/iPad e il computer siano tenuti collegati.

Dopo questi pochi semplici passaggi, hai bypassato con successo il blocco di attivazione.

2.Bypassare autenticazione a due fattori Apple

Questo metodo può essere eseguito sul tuo cellulare.

Passaggio 1: sei connesso al Wi-Fi, quindi tocca il simbolo i accanto alla rete Wi-Fi. Passaggio 2: fai clic su Configura rete, quindi seleziona Manuale, quindi fai clic su Aggiungi server.

Passaggio 3: ti verrà quindi chiesto di inserire l’indirizzo del server DNS. Qui è dove devi inserire l’indirizzo del server DNS corretto in base alla tua regione.

Stati Uniti: 104.154.51.7

Sudamerica 35.199.88.219

Asia: 104.155.220.58

Europa: 104.155.28.90

Australia e Oceania: 35.189.47.23

Altre aree: 78.100.17.60

Passaggio 4: fare clic su Salva, quindi fare clic sul pulsante Indietro per tornare all’interfaccia Informazioni di rete. Fai clic su Unisciti a questa rete e inserisci la tua password. Il tuo iPhone proverà a connettersi alla rete, dopodiché consentirai al tuo software di utilizzare la rete.

Svantaggi dell’utilizzo del DNS per aggirare il blocco di attivazione di iCloud:

1. Questo metodo viola solo temporaneamente parte della funzionalità del dispositivo iOS, invece di sbloccarlo in modo permanente.

2. Non è garantito il crack di tutti i dispositivi bloccati su iCloud.

3. Non puoi utilizzare tutte le funzionalità dell’iPhone.

4. Non compatibile con tutti i dispositivi iOS, sono supportati solo i dispositivi con iOS 8 fino a iOS 10.

3. Bypassare blocco attivazione iPhone/iPad/Apple Watch in modo remoto

Se ricordi ancora il tuo account ID Apple e password, puoi anche utilizzare iCloud per eliminare il blocco attivazione iPhone/iPad/Apple Watch in modo remoto.

Passaggio 1: Vai su www.iCloud.com/find e accedi con il tuo ID Apple e la password.

Passaggio 2: Fai clic su Tutti i dispositivi in alto per selezionare il dispositivo che desideri rimuovere da iCloud.

Passaggio 3: Fai clic su Rimuovi dispositivo dall’account.

Ovviamente, se hai acquistato un iPhone usato, il tuo iPhone è stato bloccato di proposito dal precedente proprietario o il tuo ID Apple è trapelato, questo metodo non funzionerà per te.

4.Come sbloccare ID Apple senza la password

Cosa puoi fare se hai dimenticato il codice del tuo iPhone e la password dell’ID Apple e il tuo iPhone è diventato quasi privo di valore?

Con AnyUnlock, non hai bisogno di alcuna conoscenza tecnica per sbloccare il tuo iPhone.

Passaggio 1: apri AnyUnlock sul tuo computer, quindi collega il tuo iPhone/iPad e il computer con un cavo USB o un cavo di type-c.

Passaggio 2: fai clic su Sblocca ID Apple e poi su inizia ora.

Passaggio 3: dopo che AnyUnlock ha riconosciuto il tuo iPhone, fai clic su sblocca ora Il tuo iPhone si sblocca facilmente.

Anche se lo schermo del tuo iPhone è rotto o il tuo iPhone è bloccato, puoi comunque utilizzare AnyUnlock per sbloccare il tuo iPhone. Allo stesso tempo, puoi anche scegliere di eliminare le impostazioni di crittografia in iTunes/Finder in base alle tue effettive esigenze.

5. Conclusione

Bypassa il blocco di attivazione, sblocca iPhone senza codice, iPhone disabilitato collega a iTunes, ecc. AnyUnlock può ottenere quasi tutto e il suo funzionamento è molto semplice, di solito è possibile ottenere alcuni passaggi. I tuoi genitori hanno dimenticato il passcode del loro iPhone a causa dell’invecchiamento e della perdita di memoria. Tuo figlio blocca accidentalmente il tuo iPhone mentre gioca con il tuo iPhone. Guardi l’ora bloccata visualizzata sul loro iPhone e non hai alcuna ansia. Perché sai che AnyUnlock può aiutarti con tutto.