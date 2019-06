Come disinstallare una o più app per uno smartphone sempre efficiente

Quando si scaricano e usano tante applicazioni potrebbe accadere che lo smartphone o il tablet incominci a rallentare. Inoltre, tutte le app prima o poi hanno necessità di essere aggiornate e questo richiede sempre di avere tempo a disposizione e una connessione internet Wi-Fi.

Potrebbe quindi essere arrivato il momento di eliminare dallo smartphone le app inutilizzate. Tuttavia non tutte le app possono essere disinstallate perché alcune sono presenti fin dalla prima accensione del cellulare o tablet e sono strettamente connesse al sistema operativo utilizzato come avviene sugli smartphone Android con l’app di default Maps e con gli iPhone di Apple con l’app Salute. In questi casi, non è possibile effettuare il processo di disinstallazione se non attraverso il root o il jailbreak. Quelle scaricate da Apple Store e Play Store, invece, sono tutte facilmente eliminabili.

Cosa si intende per Jailbreak?

Il Jailbreak è una procedura che si applica in particolare sui dispositivi iOS e permette di aggirare alcune limitazioni imposte dal produttore come per esempio l’impossibilità di accedere alle cartelle del sistema operativo o di installare app non provenienti dallo store ufficiale. In pratica, si tratta di sfruttare alcune vulnerabilità specifiche del sistema operativo eseguendo una procedura di crack con lo scopo di installare funzionalità mancanti o semplicemente mal progettate.

Disinstallare un’app su Android e iOS

Per disinstallare un’app su Android dal proprio smartphone segui questi semplici passi:

selezionare il menu Impostazioni;

scegliere Applicazioni o Gestisci Applicazioni;

individuare l’app che si desidera disinstallare evidenziandola con un click;

cliccare sul pulsante Disinstalla che appare sullo screen.

Se si possiede uno smartphone Apple per disinstallare un’applicazione dal display, selezionare l’app in questione tenendo premuta l’icona per qualche secondo fino a far apparire una X. Cliccandoci sopra, sarà cancellata l’applicazione.