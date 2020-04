Con i pacchetti degli operatori che offrono una sempre più consistente dotazione di Gigabyte fare tethering con lo smartphone è sempre più conveniente. Se poi, come in questi giorni, avete a disposizione offerte illimitate, sarebbe davvero stupido non farlo.

Cosa vuol dire fare tethering?

Ma cosa significa questa parola inglese così complicata da pronunciare? In soldoni vuol dire trasformare il vostro smartphone Android (quindi vanno bene tutti i modelli tranne quelli di Apple) in una vera e propria rete Wi-Fi (ma quelli bravi vi diranno in un hotspot o un router) dove poter collegare tutti i dispositivi della casa. Come fare? Ve lo mostro in pochi semplici passaggi.

Attivare l’hotspot sullo smartphone

La prima cosa da fare è attivare, cliccandola, l’icona “hotspot” sullo smartphone. Nella maggior parte dei modelli la trovate nel menù a tendina che fate comparire scorrendo il dito dall’alto verso il basso (come quando attivate la torcia o attivate il Bluetooth). L’icona è quella che vedete qui in basso, con i semicerchi concentrici.

Nel caso non la troviate nel menù a tendina, dovrete andare nelle “Impostazioni” del telefono e cliccare su “Rete e Internet”, nell’immagine qui sotto è la prima della lista.

Una volta cliccato su “Rete e Internet” vi troverete di fronte a questa schermata: come vedete la quarta voce è il nostro “hotspot e tethering“, l’icona con i cerchi concentrici.

Cliccando sull’icona “hotspot” approderete nel menù “Hotspot e tethering“. Adesso cliccate sulla scritta “Hotspot Wi-Fi” e assicuratevi che sia attiva con l’interruttore a fianco della parola (On) attivato (si vedrà il blu).

A questo punto vi mancano solo due passaggi. Il primo è quello di memorizzare (o scrivere su un foglietto) la parola che trovate appena sotto “Nome hotspot“. Si tratta in realtà del vostro modello di telefono. La seconda cosa da fare è cliccare su “password hotspot” scrivere una qualsiasi password e cliccare su “OK” . Memorizzate la password: vi servirà per collegarvi alla rete Wi-Fi che avete appena creato!

A questo punto collegatevi da un secondo dispositivo (il tablet, un Pc, perfino la Playstation o un altro smartphone) al Wi-Fi della rete appena creata, che avrà il nome del vostro telefono. Se non sapete come fare basta cliccare sull’icona del Wi-Fi che trovate nel solito menù a tendina. In questo caso è la prima voce: Nome telefono (Pixel X3).

.

Cliccateci sopra, inserite la password che avete scelto prima, ed il gioco è fatto. Adesso siete collegati al vostro smartphone e potrete navigare utilizzando i suoi Gigabyte. In questa modalità il telefono consuma parecchio, meglio quindi utilizzarlo quando è collegato alla presa di corrente.