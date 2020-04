Huawei Watch GT 2e, il nuovo smartwatch del produttore di Shenzhen presentato lo scorso 26 marzo, è da oggi disponibile in Italia. È infatti possibile acquistarlo per riceverlo direttamente a casa, attraverso l’e-commerce Huawei Store, i principali negozi di elettronica di consumo on e offline, su Amazon.it, e sul sito del Huawei Experience Store di Milano, al prezzo consigliato di 169 euro.

Lo smartwatch sarà disponibile in Italia in quattro diverse colorazioni nella versione da 46mm: Graphite Black, Lava Red, Mint Green e Icy White.

Funzioni evolute per Watch GT 2e

Watch GT 2e ha un ampio parco funzioni e una scheda tecnica che piacerà particolarmente agli sportivi. Permette il monitoraggio dei livelli di saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2): in qualsiasi momento e in un solo minuto gli utenti potranno testare il proprio livello di SpO2 e valutare le proprie condizioni di salute. Inoltre, lo smartwtch consente la misurazione del battito cardiaco, il controllo dei livelli di stress e i lmonitoraggio dellla qualità del sonno.

Come accennato, il Watch GT 2e è il compagno ideale per allenamenti e attività sportive e sa trasformarsi in un personal trainer: supporta 100 modalità di allenamento e offre – proprio come il suo predecessore GT 2 – un’autonomia che secondo il suo produttore puà assicurare fino a due settimane di utilizzo, lontano dal carica batteria. Il dispositivo è mosso dal Chipset Kirin A1 e gira su software proprietario.

La musica

Gli utenti potranno memorizzare circa 500 canzoni mp3 sul Watch GT 2e e, grazie a HUAWEI Music e alle cuffie wireless FreeBuds 3, allenarsi con la propria playlist personalizzata sarà ancora più semplice.

Il cinturino

Il nuovo wearable ha un design moderno e sportivo da 46mm, con quadrante rotondo e cinturino integrato, estremamente portabile e confortevole, disponibile in quattro diverse colorazioni: Graphite Black, Lava Red, Mint Green and Icy White con cinturino in morbida gomma fluorurata, confortevole e delicata sulla pelle.