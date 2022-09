Come la tecnologia sta cambiando il mondo dell’intrattenimento e dei videogames

Se solo 10 anni fa qualcuno ci avesse detto che avremmo potuto giocare a qualsiasi gioco da smartphone e utilizzare gli stessi device mobili come dei computer portatili, probabilmente l’avremmo preso per pazzo. I progressi compiuti dalla tecnologia in questo lasso di tempo sono stati immensi e sono avvenuti a una velocità tale che ci è sembrato ordinario ciò che in realtà è straordinario. Quest’oggi, pertanto, andremo a vedere quanto il progresso tecnologico ha influito sul mondo del gioco e dell’intrattenimento in generale, cercando altresì di immaginare i possibili scenari futuri.

I progressi in campo tecnologico sono stati incredibili

Uno dei settori che è maggiormente cambiato negli ultimi anni è sicuramente quello dei giochi e dei videogame che ha fatto registrare dei numeri incredibili in termini di indotto e di fatturato, ed è in continua e costante crescita da almeno un decennio. Oggi l’industria dei videogame è una delle più floride a livello mondiale, è capace di muovere centinaia di miliardi di euro e, soprattutto, non ha nessuna intenzione di fermarsi sul più bello. Le nuove console, i nuovi PC da gaming e i nuovi smartphone come l’Asus Rog Phone pensati appositamente per il gaming hanno delle caratteristiche tecniche assolutamente inimmaginabili sino a qualche hanno fa ed hanno avvicinato sempre di più l’esperienza di gioco alla realtà, tanto che sia la PlayStation 5 che la Nintendo già da tempo hanno adottato il proprio servizio di realtà virtuale aumentata per mezzo di visori che proiettano l’utente in un altro universo. Anche società come PokerStars hanno sperimentato delle tecnologie innovative per consentire ai propri utenti di vivere un’esperienza di gioco totalizzante e virtuale, con il dispositivo Oculus Rift, pensato appositamente per la VR, che permette di giocare a poker in un ambiente virtuale in compagnia dei propri amici. Come di semplice percezione si tratta di una rivoluzione epocale la cui portata non è stata ancora del tutto compresa ma che nel prossimo futuro avrà un impatto sempre più significativo all’interno delle nostre vite.

La nuova frontiere dell’intrattenimento: lo streaming

Oltre al mondo dei videogame un altro settore che ha risentito enormemente dello sviluppo tecnologico registrato negli ultimi anni è sicuramente quello dell’intrattenimento televisivo che ha lasciato il satellitare e il digitale per affidarsi quasi del tutto allo streaming. Anche la RAI, l’azienda pubblica nazionale che è per antonomasia restia ai cambiamenti, ha infatti deciso di mettere in piedi la propria piattaforma di riproduzione di contenuti multimediali in streaming e la risposta del pubblico è stata a dir poco straordinaria, con l’app RaiPlay che solo su dispositivi con sistema operativo Android vanta più di 10 milioni di download. Numeri inimmaginabili fino a qualche anno fa ma che ci raccontano alla perfezione quanto nell’ultimo decennio il mondo sia cambiato e quanto, con esso, siano cambiate anche le esigenze e i bisogni degli utenti che hanno sempre meno tempo a disposizione per intrattenersi e che cercano di sfruttare ogni istante di tempo libero al meglio. Ecco quindi che gli smartphone sono diventati tra i device preferiti per le riproduzioni video in streaming ed ecco che anche altri mondi come quello dello sport hanno iniziato ad affidarsi con sempre maggiore frequenza a internet e allo streaming. Il caso paradigmatico, in tal senso, è sicuramente rappresentato dall’emittenti britannica DAZN che, dopo un inizio tra mille difficoltà, è riuscita ad aggiudicarsi i diritti della nostra Serie A di calcio a discapito di un colosso come Sky, che per più di un decennio ha fatto il bello e il cattivo tempo.

Il mondo come l’abbiamo conosciuto negli scorsi decenni è cambiato a una velocità sorprendente e la sensazione è che questi siano solo gli albori di una nuova era in cui internet, il digitale e la ricerca tecnologica porteranno la nostra esperienza di intrattenimento a livelli inimmaginabili solo qualche anno fa.