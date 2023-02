Come ogni piattaforma sul web sta diventando “social”

Sin dalla loro introduzione più “primitiva”, con le BBS, le Bulletin Board degli anni ’80 e ’90, i social hanno messo in evidenza un bisogno primario dell’umanità: la comunicazione. I social media moderni hanno creato gli algoritmi, la corsa ai like, tutti quei discorsi che hanno finito col rivoluzionare la vita quotidiana di chi, fuori dall’utilizzare un social, non avrebbe alcun interesse nell’usufruire delle tecnologie o nel mettersi in contatto con migliaia di altre persone.

Con il tempo la sfera “social” ha valicato molti confini dati per scontati, approdando in un qualcosa che ci aspettiamo di vedere su qualsiasi piattaforma sul web dove è possibile l’interazione con altri.

Se il gioco è ormai solo social

Possiamo partire analizzando l’effetto della componente social nei videogiochi. Un tempo considerati esclusivamente un’esperienza “solitaria”, o tutt’al più con un limitato gruppo di amici e parenti, oggi i giochi più famosi e giocati sono quelli online, dove sono presenti migliaia e migliaia di persone connesse contemporaneamente a noi e con cui ci ritroviamo a giocare, contro di noi, oppure in squadra.

Certo, rimangono ovviamente molto apprezzati tutti i passatempo “individuali”, in singolo, senza altre persone coinvolte, ma poter comunicare, interagire e sfidarsi con persone in giro per il mondo ha affascinato da sempre tutti e, prevedibilmente, anche le nuove generazioni lo apprezzano in misura maggiore al giocare da soli.

Ancora, l’impatto dei social media, in compagnia di tutti i problemi che ha portato tra disinformazione, diffusione di fake news, cultura del clickbait e un’eccessiva attenzione posta sul “successo mediatico”, con ansie e dipendenze annesse, si è diffuso anche nei posti dove meno ci si aspettava arrivasse.

Le realtà di gioco d’azzardo e la sfera social del gambling

Particolarmente curiosa è la situazione dei casinò online e della digitalizzazione dei giochi d’azzardo.

I casinò online come https://casino.betfair.it/ hanno conquistato popolarità negli ultimi anni offrendo l’opportunità di interagire con altri giocatori durante i giochi da tavolo “live”, creando un’esperienza di gioco più coinvolgente e divertente. In questa modalità, un numero elevato di persone è connesso contemporaneamente alla trasmissione in diretta da parte di un croupier che svolge il gioco scelto, mentre i giocatori piazzano le proprie scommesse come se fossero seduti ognuno al proprio posto.

Durante il gioco, i giocatori possono chattare tra di loro e interagire con il dealer, creando un’esperienza di gioco più autentica e simile a quella dei casinò tradizionali, al contempo alimentando quella componente “social” ormai pressoché inevitabile.

Molti giocatori ormai scelgono giochi come la roulette online live per chattare con altri e far parte di una comunità virtuale. In alcuni casi, queste amicizie virtuali si trasformano in amicizie reali, quando i giocatori si incontrano di persona in occasioni come i tornei live organizzati dai casinò.

Ovviamente vi è anche un lato negativo a queste interazioni. La tossicità online è una problematica più concreta che mai, quindi facciamo sempre attenzione quando si ha a che fare con altre persone sul web. Per quanto il mondo cambi e si adatti a una digitalizzazione sempre più massiccia, l’Uomo rimane sempre uguale: pronto a litigare alla prima giornata storta.