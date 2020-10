Le persone sono sempre più attente alle decorazioni per gli interni. Una delle tendenze più apprezzate e più richieste è quella della foto su tela.

È necessario fare una distinzione tra le stampe con soggetti pre-stampati e quelle personalizzabili utilizzando le proprie foto ed è proprio questo l’argomento che viene approfondito in questo articolo.

Come preparare una foto per la stampa su tela

Sebbene il mondo di oggi abbia esplorato tecnologie sempre più innovative, la fotografia non solo resta a galla ma si mostra perfettamente capace di dominare la scena. Possiamo dire, senza il timore di sbagliare, che la fotografia è l’elemento comunicativo di maggiore forza in qualsiasi campo, sia che si parli di marketing sia che si parli di Interior Design. Immortalare le foto su tela, ad esempio, può essere un modo intelligente per valorizzare una stanza o dare spazio ad un ricordo che ci sta molto a cuore.

Quale tipo di fotografia, però, si mostra più indicata ad una stampa su tela?

Scopriamo di più.

Fotografie scattate con macchine digitali

Chi utilizza le fotocamere digitali acquistate qualche anno fa per scattare le proprie fotografie solitamente ottiene una stampa di qualità di dimensioni contenute. Quando le foto vengono ingrandite producono alcune sgranature in fase di stampa. Per poter risolvere tale problematica è possibile utilizzare alcuni effetti particolari.

Chi invece ha acquistato moderni smartphone può ottenere fotografie di qualità migliore che possono anche essere ingrandite ottenendo un discreto effetto.

Fotografie antiche da stampare

Chi possiede fotografie antiche ed intende stamparle può utilizzare un software potente che consente di restaurarle e ritoccarle. Tali foto, se sono di buona qualità, possono essere inserite in processi di acquisizione digitale che, vengono impostate nel modo corretto, quando vengono stampante potrebbero ottenere un’ottima qualità anche quando vengono ingrandite.

Grazie al fotoritocco ma anche grazie alle innovative tecniche di scansione è possibile ottenere risultati eccellenti anche sulle fotografie vecchie.

Stampa su tela: cosa sapere

Scegliere di stampare una foto su tela vuol dire poter ottenere una riproduzione fotografica fedele alla realtà eppure di grande effetto visivo. La foto su tela, infatti, viene riprodotta come fosse un quadro e per questo si rende un perfetto elemento di decorazione da inserire in casa o da appendere alle pareti di un ufficio.

Per realizzare questa particolare modalità di stampa vengono usati dei software specifici, in grado di garantire un risultato finale curato nei dettagli e di qualità. Quella stampata su tela è infatti una fotografia di pregio, che può contare sull’impiego dei migliori inchiostri pregiati.

Come rendere perfetta la stampa su tela

Quando si decide di effettuare una stampa su tela bisogna valutare il posizionamento del soggetto nell’immagine e scegliere la forma del telaio che meglio si adatta al soggetto.

Solitamente per un panorama viene scelta una panoramica rettangolare orizzontale.

Grande importanza hanno anche le dimensioni e il peso della foto che viene inviata. Il file deve potersi adattare al meglio alla tela e per questo occorre calcolare bene in partenza la grandezza della stampa che si vorrà ottenere alla fine.

È fondamentale, inoltre, selezionare una foto che abbia colori saturati o brillanti. Questo perché la tela solitamente sottrae brillantezza e luce ai colori originali e dunque bisogna agire prevedendo tale possibilità.

Prima di richiedere la stampa su tela di una foto è importantissimo anche controllare che i bordi non siano sfocati, che non ci siano oggetti sullo sfondo che non desideriamo vedere o che ogni particolare venga resa al meglio.

Il file dev’essere inoltrato solo quando la fotografia sarà stata controllata nel minimo dettaglio, risultando perfetta sia per il formato che per i colori.