Gli smartwatch Apple Watch sono ormai diventati un accessorio indispensabile per chi vuole monitorare la propria salute fisica, collegarsi agli altri device, leggere i messaggi e accedere a tante altre funzioni utili. Nel tempo, si sono moltiplicati i modelli di Apple Watch, differenziandosi per design, caratteristiche tecniche, funzioni, connettività e prezzo; quindi, non è così facile individuare quello più adatto alle proprie esigenze. In questa guida all’acquisto ti suggeriremo come scegliere il tuo nuovo Apple Watch, analizzando le diverse caratteristiche estetiche e tecniche.

Caratteristiche e funzioni principali degli Apple Watch

Chi decide di acquistare un dispositivo Apple ricerca ottime prestazioni e design innovativo, quindi per orientarsi tra i tantissimi modelli disponibili è opportuno analizzare le diverse caratteristiche tecniche. Innanzitutto, è opportuno analizzare il tipo di connettività supportata dall’Apple Watch, così da poterlo usare, anche se non è connesso al proprio device o in assenza di rete wi-fi.

Gli smartwatch Series 9, ad esempio, ti permettono di inserire una scheda sim e di connetterti sfruttando il tuo piano dati, anche se non hai cellulare, la soluzione ideale se sei in palestra o stai correndo all’aperto. Gli Apple Watch delle serie precedenti invece permettono la connessione tramite Bluetooth, quindi dovrai sempre connetterlo al tuo device Apple.

Uno dei tratti distintivi di tutti i modelli è la presenza del sensore di rilevamento di cadute o incidenti, utilissimo per chi lo utilizza quando pratica sport. Il monitoraggio dell’attività fisica è sicuramente una delle funzioni più importanti degli smartwatch Apple. I modelli della serie Ultra sono stati potenziati e adesso è possibile misurare i livelli di ossigeno nel sangue, la pressione sanguigna con rilevamento di irregolarità del ritmo cardiaco, monitorare il ciclo mestruale e stimare approssimativamente l’ovulazione, controllare nel dettaglio le fasi del sonno e analizzare il benessere generale. La rilevazione delle irregolarità del ritmo cardiaco è presente solo nelle versioni di Apple Watch Serie 9 e Ultra 2. In caso di cadute o emergenze si può inoltrare una chiamata rapida d’emergenza o attivare una sirena che ha un raggio d’azione fino a 180 metri.

Funzioni per l’attività fisica



La dotazione di funzioni per l’attività fisica è molto corposa nei modelli Apple Watch, a partire dalla Serie 8, ma è stata ripotenziata nella Serie Ultra 2nd Gen, per garantirti prestazioni ottimali e la registrazione precisa e in tempo reale delle tue performance agonistiche. Gli Apple Watch sono dotati di cardio¬frequenzimetro elettrico e ottico di 3rd generazione, una bussola con altimetro sempre attivo e possibilità di inserire Waypoint sulla mappa, GPS L1 e L5 che hanno un livello di precisione davvero altissimo e l’accelerometro con rilevamento cadute. L’app integrata per lo sport è davvero completa, ed è presente anche nelle serie più obsolete, ma se si desidera avere maggiore accuratezza nei dati allora è opportuno scegliere il modello Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular: il GPS a doppia frequenza, oltre a rilevare la posizione, calcola in automatico la distanza, il ritmo, la durata e il percorso, una funzione davvero interessante per chi pratica running, ciclismo o altri sport outdoor.

Oltre a registrare i progressi per tutti gli sport, a rilevare i tempi e le modalità di allenamento, Apple Watch Ultra è stato integrato con altre interessanti funzioni, sviluppate per chi pratica sport acquatici. Ad esempio, vi è il sensore per misurare la temperatura dell’acqua o il profondimetro che mostra la profondità a cui ti trovi, fino a 40 metri. Durante le immersioni con l’app Profondità si controllare la durata dell’immersione e la profondità raggiunta, invece per gli appassionati di immersioni con bombole è disponibile l’app Oceanic+, che trasforma lo smartwatch Apple in un vero e proprio computer subacqueo.

Design e materiali Apple Watch

Le caratteristiche tecniche e le funzioni non sono l’unico motivo che ha spinto milioni di clienti a scegliere gli Apple Watch, ma è soprattutto il design unico che ha decretato il loro successo globale. I primi modelli di smartwatch Apple, presentavano comunque un display retina di forma rotonda, ma i materiali, le dimensioni e il peso sono stati migliorati con le serie successive.

Se si confrontano i modelli della serie 9 con quelli Ultra si può già comprendere come gli smartwatch Apple di ultima generazione siano stati profondamente migliorati, ad esempio il display con retina dei Series 9 always on (sempre attivo) ha una luminosità di 2000 nit, il doppio rispetto a quelli della Serie 8, mentre i modelli Ultra 1 e 2 presentano una luminosità pari a 3000 nit. Sul display, vi è tutto lo spazio per leggere messaggi o controllare i dati dell’attività fisica, inoltre si attiva la modalità notturna quando rileva l’assenza di luce. I modelli della serie 6, 7, 8 erano realizzati in alluminio e già con gli Apple Watch 9 si era passati all’acciaio inossidabile, ma il passo ulteriore è stato fatto con gli Ultra: cassa in titanio ultraresistente e leggera da 49 mm e vetro anteriore in zaffiro temperato.

Il design moderno e i materiali di altissima qualità sono sicuramente il tratto distintivo di ogni modello Apple Watch, ma con la serie Ultra 2, in vendita su MediaWorld, si è passati a un livello superiore, trasformandoli in device eleganti da indossare in qualsiasi occasione. Uno dei vantaggi di scegliere gli Apple Watch, oltre alle ottime performance tecniche e alle funzionalità smart, è la possibilità di personalizzare lo smartwatch scegliendo il cinturino. I cinturini sono disponibili non solo in tantissimi colori, ma anche in diversi materiali, per soddisfare le esigenze di ogni cliente. Ad esempio, lo smartwatch top di gamma Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular con cinturino Ocean ha un cinturino speciale per chi pratica sport subacquei, mentre il modello Alpine ha un cinturino resistente e robusto, perfetto per gli amanti dell’arrampicata e degli sport all’aperto. Tutti i modelli della serie Apple 9 o Ultra possono essere utilizzati senza toccare il display, ma solo usando il gesto del doppio tap, una funzione comodissima se si ha una delle mani impegnate.