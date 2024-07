Ecco i nuovi Samsung Galaxy Z Fold6 e Z Flip6: specifiche, prezzi e promozioni di vendita [anteprima video]

Samsung ha presentato oggi i nuovi Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 e una rinfrescata al proprio portfolio wearable, nel corso del Galaxy Unpacked tenutosi a Parigi. Questi dispositivi sono progettati per sfruttare appieno le capacità dell’intelligenza artificiale di Galaxy AI (gratuita fino al 2025, si apprende) attraverso il formato pieghevole della serie Galaxy Z e l’ecosistema Galaxy.

La Galaxy AI si evolve su Z Fold 6 e Z Flip 6

All’inizio di quest’anno, Samsung ha lanciato (con i suoi modelli della serie Galaxy S24) l’era dell’intelligenza artificiale mobile con Galaxy AI. I nuovi Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 rappresentano un’evoluzione di questa tecnologia, con un’esperienza mobile pensata apposta per il loro formato pieghevole. Partiamo dal pieghevole di punta, ovvero il Samsung Galaxy Z Fold6 la cui principale novità è un profilo ancora più piatto e sottile. Le dimensioni del dispositivo, da chiuso, sono di 68.1 x 153.5 x 12.1mm e, aperto, di 132.6 x 153.5 x 5.6mm, il peso è di 239 grammi. Lo smartphone pieghevole è dotato di uno schermo principale da 7,6 pollici QXGA+ Dynamic AMOLED 2X da 2.160 x 1.856 pixel, con una frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz. Lo schermo esterno da 6,3 pollici offre un’esperienza di visione naturale e intuitiva. Il dispositivo è equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Gen 3, ottimizzato per l’elaborazione AI, e un sistema di raffreddamento avanzato. La tripla fotocamera posteriore include una fotocamera grandangolare da 50 Megapixel, una ultra-grandangolare da 12 Megapixel e un teleobiettivo da 10 Megapixel.

Il processore Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy alimenta il dispositivo, che è disponibile con 12 GB di memoria e opzioni di archiviazione interna da 1 TB, 512 GB e 256 GB. La batteria ha una capacità di 4.400 mAh e supporta la ricarica rapida fino al 50% in circa 30 minuti con un adattatore da 25 W. La ricarica wireless rapida 2.0 e la condivisione batteria senza fili completano le opzioni di ricarica. Il Galaxy Z Fold6 è resistente all’acqua con certificazione IP48 ed è mosso con Android 14 e One UI 6.1.1. Le opzioni di connettività includono 5G, LTE, Wi-Fi 6E e Bluetooth v5.3. I sensori integrati comprendono un lettore di impronte digitali capacitivo, accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore Hall, sensore di prossimità e sensore di luminosità. Samsung Knox con Samsung Knox Vault garantisce la sicurezza del dispositivo.

L’IA su Galaxy Z Fold6

Il Galaxy Z Fold6 introduce nuove funzionalità AI, tra cui l’Assistente Note su Samsung Notes, che offre traduzioni, riassunti e formattazione automatica per gli appunti delle riunioni. La nuova funzione di trascrizione consente di riprodurre per iscritto le registrazioni vocali direttamente in Note. I testi nei file PDF possono essere tradotti e sovrapposti perfettamente con la funzione di traduzione in sovrimpressione PDF. Il Compositore della tastiera Samsung genera testo suggerito in base a parole chiave per e-mail e app di social media come Gmail e Instagram, analizzando i post precedenti per riflettere il tono dell’utente. La S Pen consente di accedere a comandi rapidi per attivare funzioni come la traduzione e l’aggiunta di note. La Selezione intelligente espande ulteriormente l’esperienza della S Pen suggerendo funzioni utili come la traduzione, l’aggiunta di note e la nuova funzione Bozza su immagine.

Galaxy AI ha migliorato la comunicazione su Z Fold6 con la nuova modalità Interprete, che consente a entrambe le parti di visualizzare comodamente le traduzioni sullo schermo principale e sul display esterno. Traduzione Live, che traduce le telefonate in tempo reale, è estesa ad alcune app di terze parti. ProVisual Engine basato sull’AI di Galaxy Z Fold6 porta la creatività a un livello superiore con Assistente Foto per creare contenuti di livello professionale. Studio ritratti offre stili di ritratto come cartoni animati e acquerelli, mentre Slow-mo istantaneo permette di rallentare un video mantenendo un’esperienza visiva fluida.

Galaxy Z Flip6

Il Galaxy Z Flip6 presenta uno schermo esterno Super AMOLED da 3,4 pollici, che consente di accedere a diverse funzionalità AI senza aprire il dispositivo. Queste includono le Risposte suggerite per i messaggi e la personalizzazione dello sfondo tramite Ambiente foto. La FlexCam offre un’esperienza versatile della fotocamera, con un sensore grandangolare da 50 Megapixel e uno ultra-grandangolare da 12 Megapixel. Le specifiche tecniche del Galaxy Z Flip6 comprendono un display principale FHD+ Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con una risoluzione di 2.640 x 1.080 pixel e una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz. Il display esterno ha una risoluzione di 720 x 748 pixel e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz.

Le dimensioni del dispositivo, chiuso, sono di 71.9 x 85.1 x 14.9mm e, aperto, di 71.9 x 165.1 x 6.9mm, con un peso di 187g. La fotocamera anteriore ha una risoluzione di 10 Megapixel con apertura F2.2, mentre la doppia fotocamera posteriore include un’ultra-grandangolare da 12 Megapixel e una grandangolare da 50 Megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Il dispositivo è alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy, con 12 GB di memoria e opzioni di archiviazione interna da 512 GB e 256 GB. La batteria ha una capacità di 4.000 mAh e supporta la ricarica rapida fino al 50% in circa 30 minuti con un adattatore da 25 W. La ricarica wireless rapida 2.0 e la condivisione batteria senza fili completano le opzioni di ricarica. Il Galaxy Z Flip6 è resistente all’acqua con certificazione IP48 e funziona con Android 14 e One UI 6.1.1. Le opzioni di connettività includono 5G, LTE, Wi-Fi 6E e Bluetooth v5.3. I sensori integrati comprendono un lettore di impronte digitali capacitivo, accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore Hall, sensore di prossimità e sensore di luminosità. Samsung Knox con Samsung Knox Vault garantisce la sicurezza del dispositivo.

Prezzi e disponibilità

Samsung ha annunciato la disponibilità della serie Galaxy Z Fold6, Z Flip6 e Buds3 a partire da oggi, 10 luglio. Il Galaxy Z Fold6 è disponibile nei colori Silver Shadow, Pink e Navy, mentre il Galaxy Z Flip6 offre opzioni di colore aggiuntive tra cui Silver Shadow, Yellow, Blue e Mint. Per chi desidera qualcosa di esclusivo, sono disponibili le tonalità Crafted Black e White per il Galaxy Z Fold6 e Crafted Black, White e Peach per il Galaxy Z Flip6, acquistabili esclusivamente su Samsung Shop Online e presso il Samsung Experience Store nel centro commerciale IL CENTRO di Arese.

La serie Galaxy Buds3 si distingue per un design ultra-elegante e moderno, disponibile nei colori Silver e White. Il Galaxy Z Fold6 può essere acquistato nelle seguenti configurazioni: 12GB + 1TB a €2.459, 12GB + 512GB a €2.219 e 12GB + 256GB a €2.099. Il Galaxy Z Flip6 è disponibile nelle configurazioni da 12GB + 512GB a €1.399 e da 12GB + 256GB a €1.279.

Inoltre, acquistando un Galaxy Z Fold6 o Galaxy Z Flip6 su Samsung.com con carta di credito o debito dal 10 al 23 luglio 2024, è possibile ottenere una valutazione del proprio dispositivo usato e beneficiare di una riduzione del prezzo di acquisto corrispondente direttamente a carrello. Il prezzo consigliato per Galaxy Buds3 è €179, mentre per Galaxy Buds3 Pro è €249.