Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra ufficiali: la vera novità è il supporto dell’intelligenza artificiale

Samsung Electronics ha presentato oggi i suoi nuovi modelli top di gamma Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ e Galaxy S24. Gli smartphone ricalcano la filosofia della serie S23, sia dal punto di vista del design sia da quello delle caratteristiche tecniche.

La vera novità è rappresentata da Galaxy Ai, ovvero il software di intelligenza artificiale di Samsung, che aggiunge numerose funzionalità e, soprattutto rende i dispositivi più smart, promettendo di migliorare il nostro quotidiano.

La gamma di quest’anno riveste un’importanza ancora più grande per il produttore sudcoreano, che proprio ieri si è visto sorpassare da Apple perdendo lo scettro di azienda n.1 del mercato degli smartphone.

I nuovi Galaxy S24 assicurano 4 generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e 7 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Galaxy AI

Ma cosa aggiunge la Galaxy Ai ai nuovi smartphone? Consente, ad esempio, di chattare con una persona che parla una lingua diversa dalla nostra, riuscendo a comunicare con lei: con Traduzione Live è possibile fare una prenotazione in un ristorante, ricevendo traduzioni vocali e testuali delle chiamate in tempo reale in modo bidirezionale all’interno dell’app “telefono”. Allo stesso modo la funzione Interprete permette di parlare con una persona davanti a sè, seguendo la trascrizione della traduzione in tempo reale sullo schermo del telefono.

Con Cerchia e cerca (funzionalità sviluppata insieme con Google), dopo una pressione prolungata del tasto Home, è possibile eseguire una ricerca, per poi cerchiare, evidenziare o toccare qualsiasi cosa sullo schermo di Galaxy S24 così da visualizzare risultati di ricerca utili e di qualità. Per avere più informazioni, per conoscere un luogo, per sapere dove comprare un abito e a che costo, attigendo contesti e informazioni da internet.

Il supporto fotografico non poteva mancare in ambito fotografico, con la presenza di ProVisual Engine, una suite completa di strumenti basati sull’AI che trasformano la capacità di acquisizione di immagini ed ottimizzano la libertà creativa in ogni fase del processo, e Nightography, che permette di avere foto chiare e nitide anche in presenza di poca luce e utilizzando lo zoom con ingrandimenti da 2x, 3x, 5x e fino a 10x.

I processori dei Galaxy S24

Una novità di quest’anno, che non piacerà a tutti, è la scelta di Samsung in relazione ai processori. Se infatti il modello S24 Ultra integra il nuovo chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, gli altri modelli optano per il deca core Exynos 2400, di produzione propria, una mossa, quella del produttore di Seul, tesa a una comprensibile ottimizzazione dei costi.

Tante le opzioni di memoria che, se si esclude il modello base che parte da 128GB nella sua versione più economica, non vanno mai sotto i 256 GB, arrivando fino 1 TB nella versione top del modello Ultra (si vedano tutte le varianti nell’ultimo paragrafo di questo articolo).

Fotocamere

Le configurazioni delle fotocamere dei modelli S24 e S24+ sono praticamente invariate rispetto allo scorso anno: c’è un obiettivo principale da 50 Megapixel grandangolare, coadiuvato da un sensore da 12 Megapixel ultra grandangolare, F/2.2 e da un teleobiettivo da 10 Megapixel F/2.4 con zoom ottico 3x. La selfie cam è da 12 Megapixel.

Il modello Ultra, invece, ha una luminosa camera grandangolare da 200 Megapixel con OIS, F/1.7, due tele da 50 Megapixel 8con zoom ottico 5X) e da 10 Megapixel (con zoom ottico 3x) e una grandangolare da 12 Megapixel. Sempre da 12 Megapixel la selfie cam.

Display

Samsung Galaxy S24 Ultra ha uno schermo da 6,8 pollici con risoluzione QHD+, S24+ offre un display da 6,7 pollici (sempre QHD+), mentre la versione base ha un pannello da 6,2 pollici. Tutti e tre i modelli di Galaxy S24 hanno una frequenza di aggiornamento dinamica da 1 a 120 Hz. Galaxy S24 raggiunge la luminosità massima di 2.600 nit.

Per quanto riguarda il display Corning Gorilla Armor nel Galaxy S24 Ultra è stato migliorato otticamente e trasformato a livello molecolare, migliorando la durata del 50% e rendendolo quattro volte più resistente ai graffi. Il display riduce drasticamente i riflessi fino al 75% in un’ampia gamma di condizioni di illuminazione, garantendo un’esperienza visiva fluida e confortevole.

Batteria

S24 Ultra è dotato di una batteria da 5.000 mAh, S24+ scende a 4.900 mAh, mentre S24 si ferma a 4.000 mAh di capacità. Per la prima volta, Galaxy S24 presenta componenti realizzati con elementi in cobalto e terre rare riciclati.

Nel caso di Galaxy S24 Ultra, la batteria è stata realizzata con almeno il 50% di cobalto riciclato, mentre negli altoparlanti sono stati incorporati elementi realizzati con terre rare riciclate al 100%.

Disponibilità, prezzi e promozioni di Galaxy S24 Series

Un lungo e dettagliato capitolo a parte meritano i diversi allestimenti della Galaxy S24 Series, i cui colori sono ispirati ai minerali. Galaxy S24 Ultra è disponibile nei colori Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Violet e Titanium Yellow. I colori di Galaxy S24+ e S24 sono Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet and Amber Yellow. Per tutti e tre i modelli saranno disponibili colori aggiuntivi in esclusiva online.

Galaxy S24 sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €929

nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €989

Galaxy S24+ sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.189

nella versione da 12GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €1.309

Galaxy S24 Ultra sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.499

nella versione da 12GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €1.619

nella versione da 12GB + 1TB ad un prezzo consigliato di €1.859

Acquistando Galaxy S24, S24+ o S24 Ultra dal 17 gennaio 2024 al 30 gennaio, è possibile raddoppiare lo spazio di archiviazione prescelto, e ottenere:

S24 Ultra da 1TB al prezzo di S24 Ultra da 512GB

S24 Ultra da 512GB al prezzo di S24 Ultra da 256GB

S24+ da 512GB al prezzo di S24+ da 256GB

S24 da 256GB al prezzo di S24 da 128GB

Infine, acquistando un dispositivo della serie Galaxy S24 dal 17 gennaio 2024 al 30 gennaio incluso è possibile avere una super valutazione del proprio dispositivo usato, ottenendo: