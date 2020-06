Come si chiamerà MacOS 10.16?

Dopo il debutto di OSX Mavericks, sono state scoperte oltre 20 domande di registrazioni di marchi a tema California provenienti da varie società quasi sicuramente riconducibili ad Apple.

Nel tempo, alcuni dei marchi come Yosemite, Sierra e Mojave sono stati effettivamente utilizzati da Apple per nominare i principali aggiornamenti del sistema operativo Mac ma ve ne sono alcuni ancora disponibili: Mammoth, Monterey, Rincon e Skyline. Tutti e quattro questi marchi erano stati concessi dall’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti.

I destinatari dei marchi hanno fino a 36 mesi dalla data di approvazione per presentare una dichiarazione di utilizzo a dimostrazione del fatto che stanno utilizzando il marchio in commercio, anche se sono tenuti a presentare le estensioni ogni sei mesi durante quel periodo.

Dei quattro, Rincon non è più attivo, essendo stato abbandonato a settembre 2019 dopo la scadenza della finestra di 36 mesi. Gli altri tre rimangono attivi per ora.

Mammoth, che è probabilmente correlato a Mammoth Lakes e Mammoth Mountain è una zona popolare per lo sci e le escursioni nelle montagne della Sierra Nevada, ha visto la sua domanda di marchio approvata nel marzo 2019 e una seconda estensione del periodo della dichiarazione di utilizzo è stata approvata nel marzo 2020. L’intera finestra di 36 mesi non scadrà fino a marzo 2022.

Monterey, una città storica e popolare luogo di vacanza sulla costa del Pacifico, è stata a lungo una delle opzioni papabili per macOS. Il marchio è stato richiesto da Asilomar Enterprises LLC nel dicembre 2013, ma non è stato consentito fino al 12 giugno 2018. Una quarta estensione alla finestra della Dichiarazione d’uso è stata concessa proprio la scorsa settimana e Asilomar avrà tempo fino al giugno 2021 per dimostrare l’uso commerciale.

Skyline probabilmente si riferisce al suggestivo Skyline Boulevard che segue la cresta delle montagne di Santa Cruz che corre a sud di San Francisco, e Antalos Apps LLC ha depositato un marchio con il nome a dicembre 2013. Il marchio è stato autorizzato il 20 marzo 2018.

Come si chiamerà la prossima versione?

Mammoth, Monterey e Skyline sembrano tutte opzioni probabili ma quello che più conta è che con ‌macOS 10.16‌ avremo a che fare con una versione più raffinata del sistema operativo Apple e, magari, ottimizzata proprio per i chip Arm…