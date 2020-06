Mediaworld dà il benvenuto all’estate astronomica, che comincerà la prossima settimana, con la sua nuova offerta «Finalmente Estate». Valido dal 15 al 21 giugno, il volantino Mediaworld prevede sconti su tutta la tecnologia che ci accompagnerà in questo periodo dell’anno.

Dalla beauty routine, che ci porta fino alla prova costume, alla food and drink preparation, per i nostri cocktail perfetti, fino agli accessori per muoversi e fare sport. Ma Mediaworld non si dimentica di tutti i dispositivi per la casa, di ventilatori e condizionatori (la stagione calda sta per entrare nel vivo), dei navigatori per chi si metterà in viaggio e degli immancabili smartphone, tablet e laptop Pc. Infine, un po’ di sano divertimento, con droni e monopattini elettrici (questi ultimi sono fra l’altro oggetto di incentivi governativi inseriti nel Decreto Rilancio)

Insomma un corredo utile non solo in vacanza, ma anche a casa. Il volantino ha validità online, ma è possibile comprare sul sito e ritirare il prodotto presso il punto vendita più vicino, così da non dover pagare alcun costo per la consegna.

Per gli articoli più costosi l’insegna lombarda prevede il pagamento a rate (fino a 20 rate) con tasso zero e quindi senza interessi.

Per prendere visione di tutte le offerte del volantino Mediaworld “Finalmente Estate”, cliccate qui.