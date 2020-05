Con Huawei AppGallery, prodotti e corsi d’inglese in omaggio

La Huawei AppGallery mette il turbo e lancia concorsi e promozioni interessanti. Lo store proprietario del brand cinese, al momento prima e unica alternativa ai servizi di Google, mette in palio corsi di inglese gratuiti per tre mesi e la possibilità di vincere le cuffie wireless FreeBuds 3 e lo smartwatch Watch GT2. Come? Scopriamolo insieme.

Corsi di inglese gratis

Da oggi Huawei AppGallery permette agli utenti – grandi e piccoli – di imparare facilmente e gratuitamente l’inglese. Come? Con l’arrivo di due nuove app: Aba English e Lingokids. La promozione, valida fino al 13 giugno, consiste in tre mesi gratuiti di utilizzo delle app di smart learning per imparare a scrivere, parlare e leggere nella lingua più utilizzata al mondo. Per approfittare dell’occasione, basta scaricare l’app Aba English da Huawei AppGallery e accedere al member center per ottenere il codice. Una volta ottenuto, è necessario riscattarlo sull’app per poter usufruire dei tre mesi gratuiti di corso. E per i più piccoli, Huawei AppGallery mette a disposizione Lingokids, l’app di playlearning in inglese per bambini di età compresa tra i 2 e gli 8 anni. Dopo aver scaricato l’app e riscattato il codice, i vostri bambini avranno la possibilità di imparare vocaboli e modi di dire, divertendosi.

Concorso Play & Win

Oltre alla possibilità di usufruire di lezioni di lingua interattive, Huawei AppGallery regala ai suoi utenti la possibilità di vincere le cuffie wireless con cancellazione attiva del rumore FreeBuds 3 e lo smartwatch HUAWEI Watch GT2 con il concorso Play & Win. Dal 15 maggio al 5 giugno, chi desidera partecipare al concorso deve effettuare il login in con il proprio Huawei ID, entrare su AppGallery e scaricare le 36 Apps dalla collezione Play&Win. 36 app e 36 possibilità di gioco al giorno per una ruota della fortuna virtuale: ogni app scaricata dalla collection corrisponde a un round di gioco, e ogni utente ha a disposizione dieci giocate per provare a vincere i premi in palio.

A proposito di Huawei AppGallery

Nata con l’obiettivo di essere una piattaforma aperta, sicura e innovativa, Huawei AppGallery è lo store proprietario del brand che continua a crescere per offrire un’esperienza sempre migliore ai propri utenti. Oggi è disponibile in oltre 170 Paesi, ha superato i 400 milioni di utenti attivi mensilmente e conta 210 miliardi di download a livello globale. In Europa gli utenti attivi su base mensile sono 26 milioni, con 1,2 miliardi app scaricate e una media di 5 milioni di nuovi utenti che ogni mese utilizzano lo store.