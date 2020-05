realme X50 Pro 5G: la [videorecensione] di uno smartphone pazzesco!

Realme X50 Pro 5G è uno smartphone che si colloca al vertice della gamma del produttore cinese. Ha una scheda tecnica da top di gamma, prestazioni da autentico purosangue e un prezzo che fa gridare al miracolo…

Il nostro giudizio in breve…

Il processore Snapdragon 865 garantisce la connettività 5G e tanta potenza, ma a volte si surriscalda troppo e l’autonomia, per quanto buona, non è al livello di qualche concorrente. Anche la fotocamera dispone di specifiche importanti e prestazioni di alto livello ma un gradino sotto i migliori camera phone. Manca il supporto dual Sim, l’espansione di memoria e il jack audio; molto bello invece il display Super Amoled. Prezzo per la versione 8/128 GB 599 euro; per la versione da 8/256: 669 euro; per la versione da 12/256: 749 euro.