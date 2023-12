Concorso di Natale Esselunga: in palio 10.000 iPhone 15

Anche quest’anno sta per partire il super concorso di Natale di Esselunga che offre ai clienti dell’insegna lombarda la possibilità di vincere numerosi premi, semplicemente facendo la spesa in uno dei negozi sparsi per l’Italia.

Dal 7 al 24 dicembre, effettuando la spesa nei negozi Esselunga, nelle profumerie eb e nella sezione dedicata agli acquistionline e presentando la Carta Fìdaty, per ogni 30 euro di spesa o 50 Punti Fragola (in un unico scontrino) si riceverà una cartolina del tipo “gratta e vinci”.



Sulle cartoline saranno presenti 6 riquadri ricoperti con vernice coprente che dovrà essere rimossa per scoprire l’eventuale vincita. Basterà grattare i sei riquadri presenti e, se si troveranno tre scritte identiche, si vincerà subito il premio corrispondente.

Ma c’è di più; In palio, quest’anno, anche 10.000 iPhone 15.

In palio infine 60.000 carte prepagate da 50 euro ciascuna. La carta prepagata è utilizzabile per pagare la spesa in tutti i negozi Esselunga e laEsse, presso i Bar Atlantic, le profumerie eb e su spesaonline.esselunga.it, enoteca.esselunga.it ed ebprofumerie.it per gli acquisti online.

Il Montepremi complessivo del concorso di Natale Esselunga 2023 è di 15.299.920 euro. Il regolamento integrale è disponibile nei negozi e sul sito esselunga.it. Un concorso comunque ricco, anche se non ricco quanto lo scorso anno, quando il montepremi aveva superato i 28 milioni di euro). Il concorso 2023 è anche più preve, con una durata di 18 giorni, rispetto ai 27 giorni del Natale 2022.