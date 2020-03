Nei momenti difficili non tutti reagiscono allo stesso modo. Ieri vi abbiamo raccontato come molte aziende e privati abbiano provato a trarre profitto dalla situazione, ma per fortuna esistono anche comportamenti virtuosi. È il caso dell’operatore Vodafone (anche se non sempre gli operatori si comportano benissimo con i clienti) che ha deciso di regalare Giga illimitati per un mese per tutti gli studenti, a partire però dal scuole superiori.

Giga illimitati: come funziona?

Tutti i clienti dai 14 ai 26 anni riceveranno un SMS contenente il numero da chiamare per ricevere l’offerta. L’attivazione è gratuita ed immediata anche se non è chiaro se la promozione si interromperà in automatico alla fine del periodo gratuito. Per verificare se si ha diritto alla promozione è sufficiente chiamare il numero 42100. In caso contrario vi verrà detto che non avete nessuna promozione disponibile.